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華為Mate 30不銷歐美仍在德發表 外媒指凸顯中歐重要性

2019-09-20 14:18世界日報 北京20日電

來源：YouTube

19日晚間，華為在德國慕尼黑發布年度旗艦5G手機Mate 30系列，華為消費者業務CEO余承東兩度吐槽蘋果剛剛發布的iPhone 11系列，不僅未具備5G功能，iPhone 11 Pro系列背後的照相鏡頭設計，還是向華為學習，華為引領了設計。另有外媒指華為不會在中歐地區推出Mate 30，發表會卻選在慕尼黑辦，凸顯該地區5億名消費者對華為的重要性。

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華為發布年度旗艦5G手機Mate 30系列中，Mate30採用6.62吋OLED全螢幕；Mate 30 Pro則採用6.53吋OLED環幕屏（曲面螢幕），螢幕彎曲角度達88度。其中售價最高的機型是Mate 30 RS保時捷版（12+512GB），售價2095歐元（約2330美元）。

新京報報導，余承東在發表會上表示，Mate 30系列將搭載麒麟990處理器，相比上代芯片麒麟980，麒麟990處理器的GPU性能提升高達39%，能效提升高達32%。Mate 30 Pro 5G版將搭載麒麟990 5G處理器，同時支持5G SA/NSA雙架構。余承東並在發布會上吐槽友商剛剛推出的新品甚至還未具備5G功能。

華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會 路透社
華為Mate 30卻選在德國慕尼黑辦發表會 路透社
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Mate 30系列是美國總統川普今年5月對華為祭出禁售令以來，該公司推出的第一支新手機。此次Mate 30系列並未搭載鴻蒙系統，採用的是開源版本的安卓系統，屆時Mate 30系列將無法使用谷歌的GMS服務。不過余承東表示，華為將提供自己的移動服務HMS。

余承東表示，今年6至8月期間，華為智能手機業務銷量同比增長26%，PC業務增長249%，智能音箱增長256%，可穿戴產品增長278%。截至目前，P30系列和Mate 20系列在全球的出貨量分別超過1700萬和1600萬。他表示，華為的折疊屏5G手機Mate X將於下個月在中國區發售。

美國之音報導，受到美國禁令影響，華為Mate 30 系列無法搭載安卓系統，這可能將對華為手機的海外銷量產生影響。荷蘭科技網站LetsGoDigital.org報導，華為在歐洲本來有5億客戶，在美國禁售令後，市占率下滑五個百分點，新機若不在歐洲賣，華為的發表會選在慕尼黑辦，就很奇特了。

余承東慕尼黑

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