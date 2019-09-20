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8月人民幣名義匯率降至五年新低

2019-09-20 12:39聯合報 記者李仲維╱即時報導

國際清算銀行(BIS)最新公布，8月人民幣實際有效匯率指數降1.18%至119.76，創25個月新低。

路透報導，BIS公布的數據還顯示，8月人民幣名義有效匯率指數降1.59%至114.32，創五年新低。

根據BIS公布的數據，今年實際有效匯率累計跌1.08%，名義有效匯率則累計跌1.57%；2018年實際有效匯率累計漲0.94%，名義有效匯率則累計漲1.17%，終結此前連續兩年跌勢。

實際有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名義有效匯率剔除通膨之後，即為實際有效匯率，實際有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值。

名義匯率降幅大於實際匯率，表明當前大陸的整體通膨水準要高於可比較的國家的通膨水準。

大陸豬肉價格8月比去年同期飆升46.7%，猛漲的豬價徹底壓倒鮮菜鮮果價格漲幅下滑的影響，帶動8月CPI漲幅持續觸及近一年半高點。

此外，環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)最新報告稱，8月人民幣國際支付排名回升一名，重回第五大最活躍貨幣，7月下降一位至第六名，而在這之前則保持八個月的第五名。

人民幣國際支付比例從7月的1.81%上升至2.22%，創2016年1月以來最高水準。

8月人民幣國際支付排名回升一名，重回第五大最活躍貨幣。圖：新華社資料照片
8月人民幣國際支付排名回升一名，重回第五大最活躍貨幣。圖：新華社資料照片
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