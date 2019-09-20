大陸再次變相降息 A股應聲上揚

2019-09-20 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



最新一期的貸款市場報價利率（LPR）今（20）日公布。與前值相比，1年期LPR下降5基點，連續第二次下降；5年期以上LPR沒有變化。分析師認為，這相當於一次不對稱降息。

截至上午收盤，滬指報3,004.48點，漲0.17%，深成指報9,866.71點，漲0.15%；創業板指報1,707.27點，漲0.10%。

中國人民銀行早前就已要求，自8月16日起，各銀行應在新發放的貸款中主要參考LPR定價，並在浮動利率貸款合同中採用LPR作為定價基準。這相當於確定LPR作為信貸市場新定價參考指標的地位。

業界認為，至少從貸款市場來看，LPR走高或走低，將產生加息或降息的效果。

申萬宏源固收研究孟祥娟團隊指出，此次相當於一次不對稱降息，但幅度需要觀察。

今天最新LPR中，1年期貸款市場報價利率為4.20%，較8月的4.25%下調5個基點；5年期貸款市場報價利率為保持不變，持平在4.85%，符合市場預期。

LPR下調對股市是利多，特別是高資產負債率行業。數據顯示，建築裝飾、綜合、公用事業、家用電器、汽車、鋼鐵、有色金屬行業資產負債率較高。

有分析指出，在房貸方面，由於5年期以上LPR沒變，房貸利率反倒可能比當下水準有所上漲。

中新經緯分析，今天的第二輪LPR報價利率繼續下行，主要有三方面因素支撐，一是全面降準實施後，會降低銀行負債端的資金成本，帶動資產端LPR定價走低；二是當前實體經濟下行壓力加大，需要進一步降低實體融資利率，LPR作為新發放貸款的定價基準，首次報價降幅有限，後續還有繼續下調的空間。