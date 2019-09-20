任正非：華為5G技術未必賣給思科 蘋果也行

2019-09-20 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



對於華為會把5G技術賣給誰的問題，華為創辦人任正非稱，未必是思科，蘋果也行。

華為心聲社區披露任正非日前接受《紐約時報》專欄作家湯瑪斯•弗里德曼的採訪紀要，在這份紀要中，任正非談到5G出售、6G研發，以及華為下一個重點研發領域等話題，還談到任正非的隱私問題。

關於5G技術出售，任正非表示，華為5G技術是先進的技術，現在想把5G這種深層技術賣到美國市場，但美國還沒有和大陸建立進行深層貿易所需的信任度。華為可以向美國企業轉讓5G所有的技術和工藝秘密，幫助美國建立起5G的產業來，這樣中、美、歐形成一個三角平衡體系。他強調，華為願意這樣做，但要美國能接受才行。

任正非指出，透過轉讓技術，可以支持美國公司在美國做生意，華為提供了一個5G的基礎平台以後，美國企業可以在這個技術上往6G奮鬥。另外，美國還可以修改5G平台，從而達到自己的安全保障。

他認為，跳過5G，直接上6G是不會成功的，因為6G的毫米波發射範圍太短，因此構建一個6G網很困難，而且是十年以後的事了，「可以幫助美國節省2,400億美元的5G建網成本。」

被問及思科是否有可能透過許可的方式獲取華為全部的5G生產工藝以及軟體時，任正非回稱，是的，也不一定是思科，亞馬遜也很好，很有錢，蘋果也可以。

「最好把我也買過去，希望我的工資比庫克少一點就行，我對美國的高工資太羡慕了。」任正非說。

任正非表示，美國的人工智慧處於世界領先地位，美國的超級電腦是世界最發達的，美國有超級數據存儲能力，但是兩者之間必須要有超速聯接，而美國在光線聯接合5G聯接方面都非常短缺。

他分析，美國寄希望於6G，華為的6G研究也領先世界，但他認為6G在十年以後才可能正式投入使用。美國不應該錯失這十年人工智慧發展的機會，人工智慧的發展速度是3至4個月翻一番，所以我們都要去追趕。

提及華為下一階段要研究的尖端領域，任正非說，是人工智慧。

任正非表示，華為要建設支撐人工智慧的平台，他認為未來十年人工智慧將迎來重大發展機遇，人工智慧技術也非常厲害，而目前人工智慧技術已非常領先，華為生產線可以20秒生產一支高性能手機，生產線上基本不需要人工。