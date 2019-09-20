人行下調一年期LPR 符合市場預期

2019-09-20 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸商業銀行對其最優質客戶執行的貸款利率的貸款基礎利率（Loan Prime Rate，簡稱LPR）再度下調，與市場預期符合。

澎湃新聞報導，今（20）日9時30分發布的最新LPR中，1年期貸款市場報價利率為4.20%，較8月的4.25%下調5個基點；5年期貸款市場報價利率為保持不變，持平在4.85%，符合市場預期。

這是改革後的貸款市場報價利率（LPR）進行的第二次報價，備受市場關注。

雖然本周人行到期續作中期借貸便利（MLF）時未調整利率，9月19日淩晨美國聯準會再度降息後，大陸公開市場利率也保持不變，但由於之前全面降準帶來的銀行資金成本下降，市場一直對今日LPR繼續下調有較高預期。

值得注意的是，按照將從10月8日起執行的房貸新政，新發放的商業性個人住房貸款利率，以最近一個月相應期限的LPR為定價基準加點形成。換句話說，由於這次5年期LPR利率沒有調整，因此新政之下的申請個人住房貸款利率，也不會下調。

8月17日，為深化利率市場化改革，人行決定改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制，報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成，其中，公開市場操作利率主要指MLF利率。新的LPR由18家報價行於每月20日（遇節假日順延）報價並計算得出。

由於此一改革將貸款利率與MLF利率掛鉤，可透過下調MLF利率帶動實際貸款利率下降，因此被市場認為是變相降息。自2015年10月降息後，人行再未調整過貸款基準利率。