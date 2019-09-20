中國寶武完成收購馬鋼集團 離「億噸寶武」僅一步之遙

2019-09-20 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



中國寶武鋼鐵集團（中國寶武）與馬鋼控股（馬鋼集團）19日簽署重組實施協定，這意味中國寶武已完成收購馬鋼集團，總產將達9,000萬噸，距離「億噸寶武」僅一步之遙。

這次聯合重組，讓中國寶武穩坐大陸國內鋼鐵龍頭的寶座。

財新網報導，馬鋼集團旗下上市公司馬鞍山鋼鐵19日發布公告稱，安徽省國資委向中國寶武無償劃轉其持有的馬鋼集團51%股權的事項，已辦理股東工商變更登記手續。此後，中國寶武持有馬鋼集團51%股權，成為馬鋼集團控股股東，透過馬鋼集團間接控制公司45.5%的股份。

中國寶武是大陸國務院國資委下屬鋼鐵央企，產能規模7,000萬噸，位居大陸全國第一、全球第二。2016年由原兩大鋼鐵央企寶鋼集團和武鋼集團重組而成。

公司2025年的戰略目標是打造「億噸寶武」，成為「全球鋼鐵業的引領者」。馬鋼集團是安徽省屬國有鋼鐵企業，產能2,000萬噸，是世界最大的火車車輪生產基地。兩者重組後，中國寶武總產能將達9,000萬噸，距離「億噸寶武」僅一步之遙。

這也是2016年寶鋼集團和武鋼集團合併，組成中國寶武鋼鐵集團後，再一次整合國有鋼鐵企業集團。由於是國有股權轉讓，並不涉及到現金交易。中國寶武是國務院國資委100%控股的大型央企，馬鋼原先是安徽省國資委100%控股，透過重組，馬鋼集團將升級為央企一部分。

中國寶武集團除了控股多家上市公司，還持有杭州鋼鐵20.18%股權；間接持股中國太保14.93%股權；直接持股新華保險12.09%股權。另外，寶武集團還控股華寶信託，華寶證券、華寶資金、寶鋼集團財務公司等，以及持股長江養老保險、渤海銀行、中合中小企業融資擔保、湖北銀行、漢口銀行、烏魯木齊銀行和上海農商行等眾多金融機構少數股權。