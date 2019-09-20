溫州推進兩岸經貿新模式

2019-09-20 02:00 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 戴瑞芬 ／溫州19日電



海峽兩岸民營經濟創新發展論壇在溫州舉行，簽約投資金額9.3億美元。 記者戴瑞芬攝影 分享 facebook 溫州市委書記陳偉俊表示，溫州聯動「長三角一體化」、連結「海峽西岸經濟區」兩大國家戰略，溫州民營經濟在對台開放合作先行城市的基礎上，將推進「民資+台智」兩岸經貿交流合作新模式。

海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇19日在溫州舉行，這是浙江台灣合作周連續第六年在溫州舉辦專場活動，今年以「全域打造台胞築夢家園」為主題，聚焦兩岸產業合作對接和台青創新創業，舉辦「1+13」系列活動，除了民營經濟主論壇，還有七場產業及企業對接會、四場青創活動、兩場展會同步登場，兩岸產官學研逾800人參加。

溫州是大陸改革開放第一個點燃民營經濟星星之火，創出舉世矚目的「溫州模式」，陳偉俊指出，溫州民營企業註冊突破100萬家，民營經濟占比99.5%，「相當每九個溫州人，就有一個是老闆。」就像台灣人愛拚才會贏，一個皮箱走透透；溫州人敢為天下先，跑遍全球做生意。

陳偉俊在論壇開幕式強調，溫州堅持東引台資，與台灣全方位產業對接、多領域交流合作，以加快國家級海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展示範區建設，首創「民資+台智」合作新模式，以溫州民營企業支援台灣技術、人才、貿易合作為基礎，創新推進兩岸民營企業技術聯合、融資合作、市場聯盟，全力打造萬畝千億新產業平台，推進兩岸合作項目落地。

論壇上溫台企業正式簽署甌江口台商科技產業園區、泰順電子元件製造、龍灣輕鋼產業智能製造等八個項目合作案，總投資金額9.3億美元（約新台幣288億元），涉及文化、健康、高端裝備製造等領域。

大陸全國台企聯會長李政宏在開幕致詞表示，台灣製造業很多供應商來自溫州企業，包括溫州低壓電器產品大陸市占達33%、產鞋占20%、打火機占全球80%，搶占43個中國工業生產之都名號，溫州民營經濟先發，深受台商青睞。