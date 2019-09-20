陸企：優勢互補 揚威國際

2019-09-20 02:00 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 戴瑞芬 ／溫州19日電



中國最大的商用車氣制動系統集成商瑞立集團董事長張曉平透露，台灣的大城小鎮他不但走透透，而且台灣多縣市的低地板公車，有不少零組件就是該公司所生產，溫台產業優勢互補，溫州民資跟台灣人才、技術合作，可以揚威國際。

海峽兩岸（溫州）民營經濟創新發展論壇19日舉行兩岸民營企業高峰對話，溫商的代表性人物張曉平現身說法，他在1987年創建汽配廠，靠汽車門燈開關打下一片江山，2004年在美國那斯達克證券交易市場正式掛牌上市，首開溫州民營企業境外上市先河。

如今年產值突破人民幣25億元，汽摩關鍵組件在大陸逾40%市場佔有量，年均增長速度40%以上。

張曉平也是浙江省商會副會長，更以溫商為榮，因為當年就是憑藉「到縫隙中求市場」的溫商精神，敢闖先試拚出血路。

張曉平透露，他在台灣大城小鎮幾乎走透透，因為瑞立引進台灣製造設備，尤其是高端智能精密機械，不只高端裝備，還有技術專家與管理人員也引進許多台灣人才，他強調溫台製造業優勢互補，藉由瑞立切入大陸最大的客車、公共交通的宇通集團供應鏈，宇通生產的新能源汽車也出口到台灣縣市上路使用。

當前溫州民營經濟正面臨產業體制轉型升級的創新發展階段。