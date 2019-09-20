中國-東協市長論壇 3議題交流

2019-09-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「城市是帶動地區經濟社會發展的火車頭，加強城市之間的對話交流對於凝聚合作共識、共創合作商機、提升合作水平具有重要的意義。」廣西壯族自治區主席陳武在中國—東協市長論壇上說。

據新華社報導，18日，以「推動中國—東協城市合作可持續發展，共創絲路美好未來」為主題的中國—東協市長論壇在廣西南寧舉行。

論壇期間，與會代表就城市可持續發展與互聯互通、城市可持續發展與工商界合作、城市可持續發展與改善民生等3個主要議題進行全面深入的研討和交流，旨在進一步深化務實合作，建立更為緊密的夥伴關係，服務中國—東協命運共同體建設。

中國是寮國第一大投資國、第二大貿易夥伴。2016年，中寮合作的旗艦項目——中寮鐵路全線開工，寮國的交通大動脈正在形成。會上，寮國參會代表表示，寮國將繼續支持和參與中國的「一帶一路」倡議，願同中國一道努力，以城市間的項目合作推動兩國務實合作，落實早期收穫項目，為兩國人民帶來更多福祉。

資金融通是「一帶一路」行穩致遠的重要保障。廣西圍繞建設面向東協的金融開放門戶，正全面推進金融集聚區建設、金融基礎設施建設等一批重大項目。「我們希望各方加強金融合作交流，擴大人民幣在中國和東協貿易中的使用，共同促進東盟各個城市投資便利化和經貿發展。」陳武說。

柬埔寨政府顧問、柬中友好協會會長艾森沃表示，近十年柬埔寨城市化發展腳步不斷加快，城市的繁榮不僅推動了柬埔寨經濟高速增長，提高了就業率，降低了貧困率，還帶來社會生產和生活方式的巨大改變。