黔台懇談會 共話經貿敘親情

2019-09-20 02:05 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019貴州台灣經貿交流合作懇談會（簡稱懇談會）18日在貴陽市開幕，兩岸工商、農業、旅遊、健康養生、文創等業界人士及嘉賓500餘人參會，共敘兩地親情，共話深化合作融合發展。

據中新社報導，懇談會由國務院台灣事務辦公室和貴州省人民政府主辦，貴州省人民政府台灣事務辦公室承辦。

中共貴州省委常委、省政府常務副省長李再勇介紹，近年來，黔台各領域各層次交流合作不斷深化，特別是自2013年舉辦貴州台灣經貿交流合作懇談會以來，黔台兩地交流邁入新進程。富士康、台泥集團、台一集團等178家台資企業相繼落戶貴州，項目簽約數及投資金額逐年遞增，為助推兩地經濟發展發揮了重要作用。 目前，貴州省累計註册台資企業431家。李再勇希望，黔台兩地進一步加強溝通、增進瞭解，共同把握大數據時代機遇，不斷推動黔台兩地在大數據產業、大健康醫藥產業、文化旅遊產業、農業產業、青年和人才交流等5個方面深化合作、融合發展。

懇談會自2013年舉辦以來已成為黔台經貿交流合作的重要平台，為台胞、台企來黔投資發展，促進黔台兩地經濟優勢互補、共創雙贏搭建了平台，創造了條件。本屆懇談會以深化合作、融合發展為主題，通過產業對接、投資考察等形式，全方位推進貴州與台灣在農業、大健康產業、民宿康養等方面的優勢互補及永續合作。 國務院台辦副主任龍明彪表示，開展兩岸經濟合作需要和平穩定的兩岸關係大環境，希望兩岸同胞尤其是廣大台灣工商界的人士堅持一個中國原則的共識，堅決反對台獨，共同推進兩岸關係向好的方向發展，推進和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢。 「自2013年開始，台灣工業總會先後與貴州在台灣多次開展交流合作。」台灣工業總會理事長、台塑總裁王文淵說，貴州發展大數據、大健康等產業，吸引了許多台商前來投資，台灣工業總會將一如既往地鼓勵台灣企業家到貴州考察，尋找更多合作機遇。

本屆懇談會為期4天，期間將舉行黔台兩地金融服務業創新合作對接會、黔台兩地青年創業就業專場活動以及參觀考察等十餘項活動，以深入推進黔台經濟文化交流合作。