甘南藏區70年 GDP翻漲519倍

2019-09-20 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



甘肅甘南藏族自治州州長趙淩雲18日披露，甘南藏區風雨70年發生巨變，2018年全州地區生產總值155.73億元（人民幣，下同），是1949年的519倍，財政收入是1953年的5812倍。

據中新社報導，18日，大陸建政70年甘肅省發展成就巡禮系列記者會甘南專場在蘭州舉行。趙淩雲細數70年來，甘南藏區在經濟、基礎條件、生態環境、教育、醫療、文化等各方面發生的巨變，稱藏區民眾生活從積貧積弱，實現了如今的富足富裕。

趙淩雲說，1953年建州前，甘南是單一農牧業經濟，工業是空白。近年來，當地以現代農牧業和文化旅遊業作為首要產業，促進產業結構轉型，三產結構從建州初95.7︰2.5︰1.8，優化為2018年的23.7︰14.5︰61.8。

「基礎條件從一窮二白，實現了日新月異。」趙淩雲說，2018年全州固定資產投資達到165.8億元，是1953年的27.63萬倍。尤其，交通閉塞已成為歷史，夏河機場通航，臨合高速通車，縣縣通二級公路、所有鄉鎮和建制村通硬化路，一座座草原新城拔地而起。

生態方面，一段時間以來，由於氣候變暖、草原超載放牧、森林過度採伐等原因，甘南生態環境日趨惡化，直接威脅到黃河、長江流域生態安全。

據趙淩雲介紹，改革開放以來，該州加大生態環境治理保護力度，1.45萬戶遊牧民實現定居，治理鼠害草原1573.5萬畝、流動沙丘3.55萬畝、沙化草地10.69萬畝、退化草原116萬畝，核減超載牲畜92.4萬個羊單位，125平方公里小流域得到治理。