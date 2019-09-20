中國商飛C919客機 密集試飛

2019-09-20 02:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2017年5月，大陸製造客機C919在上海浦東國際機場首飛成功。 新華社 分享 facebook 根據中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）方面消息，大陸C919大型客機目前已有4架試飛飛機在開展密集試飛工作，中俄聯合研製的CR929遠程寬體客機項目正穩步推進，新支線客機ARJ21已交付15架開通28條航線，運送旅客逾50萬人次。

據中新社報導，第十八屆北京國際航空展覽會（北京航展）日前在北京開幕，第六次參加北京航展的中國商飛公司攜1：10比例的C919大型客機、ARJ21新支線飛機和公務機以及1：15比例的CR929中俄遠程寬體客機的剖開式模型等參展。本屆北京航展上，中國商飛公司還首次向公眾展示一台1：1比例的C919大型客機飛行模擬器，讓客戶與業內人士可以從操縱力、視景、音響、控制等方面體驗C919駕駛。

中國商飛公司介紹說，C919大型客機是按照與國際接軌的適航標準和主流市場標準自主研發、具有自主知識產權的單通道干線客機。中國商飛公司共計劃投入6架飛機開展試飛，其中4架試飛飛機目前已在上海、西安、東營、南昌等地投入飛行試驗，後續兩架試飛飛機正在進行總裝，計劃於今年全部投入試飛工作。同時，C919其他科研及生產工作也在有序推進。

由中國商飛公司和俄羅斯聯合製造集團聯合研製的CR929遠程寬體客機基本型航程為12000公里，280座級。目前，雙方合資企業中俄國際商用飛機有限責任公司運營良好，CR929遠程寬體客機項目已完成聯合概念定義階段工作，正在開展供應商選擇，總體方案定義階段各項工作正在穩步推進。

ARJ21飛機是中國商飛公司按照與國際接軌的適航標準自主研發、具有自主知識產權的噴氣式支線客機，有著良好的高原高溫性能和抗側風能力，特別適應中國中西部和北部地區機場起降條件和複雜航路越障要求。

截至目前，中國商飛公司已向成都航空和天驕航空交付15架ARJ21-700飛機，先後開通28條航線，通航城市31個，運送旅客超過50萬人次，市場運營平穩。隨著中國商飛公司生產能力提昇和ARJ21飛機機隊規模的擴大，ARJ21飛機正努力為中國支線航空發展和區域經濟協調發展提供支持。