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中國客機全球占比 20年內逾20%

2019-09-20 02:06聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

承擔大陸大型客機研製並統籌主線和支線飛機發展的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）18日在北京發布最新預測年報稱，未來20年，全球航空市場預計將有4萬5459架新客機交付，其中，中國（包含香港、澳門、台灣）市場預計交付新客機9205架，占全球市場20%。

據中新社報導，第十八屆北京國際航空展覽會（北京航展）當天開幕，中國商飛在航展上發布2019-2038年民用飛機市場預測年報，對未來20年全球和中國的民用飛機市場做出一系列分析與預測。

該年報預測說，未來20年，全球將有18176架客機退役，占現有機隊23893架的76%，但在替換需求和航空市場新增需求推動下，全球航空旅客周轉量將以平均每年4.3%的速度遞增，預計將有4萬5459架新機交付，以2018年目錄價格為基礎價值約6.6兆美元。其中，渦扇支線客機、單通道噴氣客機、雙通道噴氣客機交付量分別為4756架、32055架、8648架。

到2038年，預計全球客機機隊規模將達4萬9558架，是現有機隊的2.1倍。新興經濟體國家的航空需求增長將高於全球平均水平，包括中國在內的亞太地區是增長最快的市場，其機隊占全球的比例將從目前的31%增至2038年的40%。其中，中國占全球客機機隊比例將從現在的16%增至21%。

大陸經濟已由高速增長階段轉入高質量發展階段，經濟結構進一步優化升級，這也帶來航空運輸業的蓬勃發展。未來20年，中國航空市場將接收50座以上客機9205架，以2018年目錄價格為基礎市場價值約1.4兆美元，折合人民幣約10兆元。

其中，50座級以上渦扇支線客機、120座級以上單通道噴氣客機、250座級以上雙通道噴氣客機分別交付958架、6119架、2128架。到2038年，中國的旅客周轉量將達到4.08兆公里，中國機隊規模將達到1萬344架，占全球21%。

北京

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