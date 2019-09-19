海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇在泰州登場

2019-09-19 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇18日在泰州醫藥高新區舉行，今年以「精準醫療，健康未來」為主題，聚焦兩岸精準醫療、健康照護、健康管理和高端診斷設備、高精尖診療技術等領域，推進兩岸健康業界加強交流合作，共享發展成果。

台灣出席的代表包括工業總會、保健營養食品工會、中華腫瘤醫學發展協會、花蓮慈濟醫學中心等。兩岸逾150多名醫藥健康產業代表參加論壇。

泰州市自2017年經國台辦批准，舉辦首屆海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇以來，兩岸企業家峰會倡議兩岸健康照護及生技產業策略聯盟落腳泰州，啟動泰台兩地產業、技術和人才合作，今年3月「兩岸健康照護及生技產業策略聯盟試驗示範區」正式揭牌。

大陸國台辦經濟局在賀信中指出，以本屆論壇舉辦為契機，繼續探索深化兩岸醫藥健康產業合作的新途徑、新模式，為促進兩岸經濟交流合作作出新貢獻。

泰州市委副書記朱立凡致辭表示，泰州與台灣在發展生物醫藥健康產業方面既目標同向，又潛力巨大。泰州市先後獲批長江經濟帶大健康產業集聚發展試點、海峽兩岸醫藥產業合作示範區、兩岸健康產業交流合作基地等國家級金字招牌，為兩地醫藥健康產業發展搭建了良好平台。

今年論壇兩岸學者專家集思廣益，大陸國家遠端醫療與互聯網醫學中心精益診療專家委員會主任委員王鶴堯以「國家遠端的精益醫療體系」提出精準醫學和病例分享；台灣中華腫瘤醫學發展協會理事長陳光耀交流了兩岸合作無創治癌的契機、射波刀、免疫治療等治癌新法的優勢和案例，期待結合兩岸優勢，加速推廣無創治癌新法等醫療新技術。