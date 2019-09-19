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陸商務部投放一萬噸儲備豬肉 官方稱穩就業具基礎

2019-09-19 21:56聯合報 記者陳言喬╱即時報導

面對近來的豬肉價格上漲、就業問題與經濟下行壓力增大，大陸商務部今宣布投放中央儲備豬肉一萬噸，保障十一連假期間肉類供應；發改委也表示節假日期間物價有望保持平穩。

商務部網站公布，商務部會同國家發改委、財政部等部門開展中央儲備肉投放工作，共向市場投放中央儲備豬肉一萬噸，增加豬肉市場供給，保障國慶日期間肉類供應。

九月初，已向市場投放中央儲備牛肉二千四百噸，羊肉一千九百噸。當前，中國豬肉價格上漲較多，市場消費需求有所下降，肉類進口大幅增加，冷凍肉庫存保持較高水準，市場供應總體有保障。

商務部說，近期豬肉價格漲幅已趨緩，商務部將繼續密切關注豬肉市場供求和價格變化情況，加強預測預警分析，會同有關部門繼續適時投放中央儲備肉，保障豬肉市場供應。

發改委十八日在新聞發布會上也表示，從物價走勢分析看，國慶日期間，物價有望繼續保持平穩運行。另在高校畢業生就業率部分與去年同期基本持平。

發改委說，就業穩則經濟穩。面對中美經貿摩擦和經濟下行壓力，就業雙重承壓。從當前來看，大陸就業形勢仍總體穩定。新增就業穩定增長，前八月，全國城鎮新增就業九八四萬人，已完成全年目標的百分之八十九點五。失業率低於控制目標，八月，全國城鎮調查失業率為百分之五點二，比七月下降零點一個百分點。

下一步，發改委將會同相關部門認真實施就業優先戰略，多管齊下穩定和擴大就業，將聚焦在四個方面：降低創業創新門檻，通過創業帶動就業；加大中央預算內投資力度，加快實施職業技能提升行動；加快政策措施落實落地，讓減稅降費、援企穩崗穩就業政策發揮實效；做好規模性失業風險預判預警，及時完善應對預案。

大陸商務部今宣布投放儲備豬肉一萬噸，保障十一連假期間肉類供應。圖取自／香港電台
大陸商務部今宣布投放儲備豬肉一萬噸，保障十一連假期間肉類供應。圖取自／香港電台
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