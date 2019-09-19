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余承東：華為手機上半年年增26% 折疊螢幕手機下月發布

2019-09-19 20:49聯合報 記者林宸誼╱即時報導

華為消費者業務CEO余承東19日在德國慕尼黑舉辦發布會上表示，截止2019年6月，華為智慧手機業務銷量增長26%，PC業務增長249%，智慧音箱256%，可穿戴產品增長278%。

新浪科技報導，細分手機業務，余承東指出，Mate 20系列共銷售1,600萬支， P30半年超過1,700萬支，而華為折疊螢幕手機下月將在中國區發貨。

圖／華為直播截圖
圖／華為直播截圖
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