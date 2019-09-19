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中芯國際趙海軍：兩年內必出現電流計算的3奈米技術

2019-09-19 18:12聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中芯國際聯合CEO趙海軍19日表示，有好的設備中芯國際工藝也能很快的升級換代，因為器件並不需要更新，業界兩年之內一定會出現3奈米，但是是電流計算的3奈米。

大陸積體電路及手機行業網站集微網報導，趙海軍在2019中芯國際技術研討會上表示，市場上主要有引領者、挑戰者、跟隨者和利基者四個角色，而中芯國際要做快速的跟隨者，要做第二梯隊的第一名。

關於積體電路代工產業發展趨勢，趙海軍指出，在智慧手機的驅動下，由於當今的工藝已經不需要做新器件，所以基本能做到一年一代。也因此，如果有好的設備，中芯國際也能很快的升級換代。

另外，趙海軍還表示，業界兩年內一定會會出現3奈米工藝，因為他們已經做得差不多了，不過3奈米是電流計算的3奈米。

中芯國際市場及海外銷售副總裁Kelvin Low指出，中芯國際的14奈米 FinFET工藝良率正不斷爬坡，產能也正成指數級增長。

Kelvin Low表示，在每一個工藝節點，中芯國際都在針對不同的應用需求來推出不同IP產品，例如MCU、基站等橫向應用領域，雖然MCU現在可能只會應用到55奈米和40奈米工藝，但Kelvin透露，目前也有客戶在考慮採用FinFET技術，所以未來FinFET技術擁將有很大的市場。

目前中芯國際的14奈米已經進入了客戶風險量產階段，12奈米也已經進入了客戶導入階段，Kelvin表示，中芯國際致力於説明客戶打造低功耗、高性能的產品，而功耗的表現需要從多個維度去比較，具體來看，中芯國際的12奈米相較於14奈米能將晶片尺寸縮小10%，動態功耗降低10%，靜態功耗降低36%。

雖然射頻和車用電子目前還沒有用到先進工藝，但Kelvin認為，除了MCU，這兩個領域很快也會使用到14奈米和12奈米，中芯國際從工藝到封裝都已經做好了準備。

中芯國際運營與工程資深總監韓迪指出，工廠營運的三大硬指標已經從成本、交期和良率變成了智慧工廠、產品技術平台和橫縱向產業鏈的打造。

韓迪也是中芯國際北京廠的廠長，他認為智慧工廠能夠節約人力成本節、提高生產效率、 增加良率、降低管理成本。但目前還只是自動化，不能稱為智慧化工廠。

以物料運輸為例，韓迪表示，在自動化條件下，產能滿載時每個物料運送的時間可以降低到2分鐘，而半自動化條件下靠人的物料搬運，每個物料運送需要10分鐘。所以，僅僅在物料運輸自動化方面，每個月就能夠節省6天的時間。

氦氣是廠務氣體中最關鍵的環節，氦氣管控成了工廠的難題，韓迪透露，在沒有自動化管控前，在一次氦氣洩漏後曾經買了曾買了一個聽診器來檢測。而有了自動化管控系統後，這些氣體的管控問題就能夠得到很好的解決。

韓迪強調，廠務安全方面，生產設備幾分鐘的停滯都會對晶片造成極大損傷，而遠端控制可以避免人工帶來的不必要的損失，在製造自動化以後，產能利用率可以增加11%。

中芯國際聯合CEO趙海軍。圖／集微網
中芯國際聯合CEO趙海軍。圖／集微網
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