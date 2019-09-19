太陽能發電比燃煤發電便宜 大陸宣布做到了

2019-09-19 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



太陽能發電可以比燃煤發電還便宜，大陸已經做到了。青海省海西州格爾木市19日宣布，三峽新能源格爾木500兆瓦光伏「領跑者」項目，首次實現光伏電價低於燃煤發電標桿電價，目前平均上網電價每度僅約新台幣1.4元。

報導稱，該項目經理董衛平表示，「領跑者」總裝機容量500兆瓦，占地面積771公頃，項目於2018年12月29日併併網發電，啟用以來項目運行良好，截至目前累計發電量達到3億千瓦時。該項目是中國首個平價上網光伏發電項目，也是亞洲一次性建成的最大陸上太陽能發電項目。

董衛平說，「該項目對全國電力能源行業未來發展具有很好的示範引領作用。」

董衛平指出，與傳統燃煤發電相比，該項目上網電價平均為每度人民幣0.316元（約新台幣1.4元），比當地煤電標桿電價每度人民幣0.3247元還低，也是太陽能電價首次低於燃煤發電標桿電價。

三峽新能源格爾木500兆瓦光伏「領跑者」項目運維部主管東國森指出，該項目在設計、施工運維等各環節均選用新型高效PERC單晶光伏組件、箱逆變一體機、鋁合金電纜、ACR合金接地體科學優化「容配比」等新技術、新材料、新設備，最大程度「降本增效」，為該項目的平價上網「保駕護航」。

董衛平稱，該項目通過大半年的運行後發現，使用新技術、新材料新、設備的效果良好，運行正常，可以廣泛應用於後續的大型光伏電站中，「集中監控、統一管理」的運維模式也可作為大型光伏企業的區域管理模式進行推廣。