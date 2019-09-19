被爆料春晚換壼 劉謙將亮相 「歡樂谷杯」魔術大賽

2019-09-19 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



歡樂谷國際魔術節將於10月1日-10月7日，在深圳、北京、成都、上海、武漢、天津、重慶7城歡樂谷同步上演，「一帶一路」沿線30多個國家和地區的70餘位青年魔術師將與大陸民眾一起共慶中共建政70周年，見證魔術的奇幻。

據香港文匯網，國際青年魔術大賽將於9月20日-22日在深圳歡樂谷舉辦。知名台灣魔術師劉謙擔任此次國際魔術節的形象大使，將亮相9月20日「歡樂谷杯」國際青年魔術大賽開幕式，與現場觀眾一起「見證奇蹟」。

劉謙睽違六年，2019上央視春晚演出，秀出「35年最神奇的魔術」，憑一個銀色空壺和礦泉水，憑空變出觀眾指定的飲料。不過，大陸網路上5日就出現一段「真相影片」，疑似是助手在鏡頭死角，偷偷調包劉謙手中的茶壺，才「順利」完成這場演出，引起討論。

劉謙則在微博回應，春晚魔術「蹲下偷換壺」：沒有暗樁！可用全家性命發誓。

深圳歡樂谷副總經理朴紅玉表示，此次大賽根據魔術種類，分為逃脫類、手彩類、幽默類、一般舞台類和大型道具類5組進行。初選入圍的70名優秀魔術師將通過9月20、21日的初賽，角逐25個晉級名單。9月22日決賽排名前10的魔術師，將獲得「金高比獎」獎盃、獎狀和獎金。各國青年魔術師將通過精彩的魔術表演和緊張刺激的現場PK，為粵港澳大灣區市民帶來歡樂的藝術享受。