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陸電商平台 推920台灣購物節

2019-09-19 01:40聯合報 特派記者戴瑞芬／杭州18日電

天貓國際、雲集、和融融好貨3家大陸電商平台，攜手台灣企業樂利數位、軒郁、台品等數...
天貓國際、雲集、和融融好貨3家大陸電商平台，攜手台灣企業樂利數位、軒郁、台品等數十家台灣品牌，正式成立兩岸電商協作聯盟。 記者戴瑞芬／攝影
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天貓國際、雲集和融融好貨3家大陸電商平台將攜手在20日同步推出「920就愛你」台灣精品購物狂歡節，雲集創始人兼CEO肖尚略宣示，「力爭920可以成為台灣精品的雙十一」，同時宣布，專屬台灣優質、特色產品的購物節920正式啟動。

浙江台灣合作周「兩岸電商協作高峰論壇」18日在杭州舉辦，兩岸代表350餘人共聚一堂、以電商推動更多台灣商品進入大陸市場。

論壇上，天貓國際、雲集、和融融好貨3家大陸電商平台，攜手台灣企業樂利數位、軒郁、台品等數十家台灣品牌，正式成立兩岸電商協作聯盟，並發布推動兩岸電商協作倡議，將藉此大平台，推動兩岸跨境電商產業與品牌發展的新模式。

倡議書表示，聯盟將致力為兩岸電商企業搭建常態化合作交流管道，提供電商市場信息及諮詢服務，協助貿易配對，為兩岸電商企業提供接洽機會和配套服務，並建立長期合作機制和監督機制，戶向制定聯絡窗口，共同營造兩岸電商合作的良好經貿環境。

聯盟正式成立，也向兩岸招手，歡迎有志兩岸跨境電商銷售的機構和組織加入。

兩岸電商協作聯盟當場承諾，將力爭達成2019年在大陸電商平台銷售人民幣10億元台灣商品的目標。

為了促成人民幣10億元銷售目標使命必達，天貓國際、雲集和融融好貨宣布，9月20日將推出「920就愛你」台灣精品購物狂歡節。

雲集創始人兼CEO肖尚略宣示「920就愛你」台灣精品購物狂歡節將力爭成為台灣精品的雙十一。

雲集統計，在2018年有3家台灣美妝企業在雲集平台達到人民幣4.5億元的銷售額，今年六月雲集還專門上線台灣館，為台灣商品開闢專屬平台。

肖尚略表示，透過「920就愛你」台灣精品購物狂歡節，將吸引更多大陸和台灣企業互動，推動兩岸消費經濟互補。

阿里巴巴集團天貓進出口事業群總經理劉鵬表示，台灣品牌將與天貓國際、考拉海購合作，分享跨境零售進口發展紅利。

天貓國際指出，台灣品牌自2013年底開始入駐天貓國際，五年來銷售額增長強勁茄中又以美妝、個人護理、母嬰、食品類等品牌最受大陸消費者歡迎。

電商天貓品牌

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