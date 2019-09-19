烏鎮發展互聯網 拚人均GDP倍增 3.2萬美元

2019-09-19 01:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／綜合報導



第六屆世界互聯網大會將在十月中下旬在浙江烏鎮舉行，舉辦地的浙江省桐鄉市委書記盛勇軍回顧過去五年桐鄉烏鎮的發展表示，自首屆世界互聯網大會以來，桐鄉的經濟社會轉型的步伐不斷加快。桐鄉爭取到2025年，人均GDP要在去年1.6萬美元的數字上倍增（達3.2萬美元）。

18日下午他在北京國務院新聞辦記者會上表示，桐鄉烏鎮的發展主要體現在幾個方面：

一，新技術先行先試。每年有上千家的企業選擇烏鎮發佈新技術、展示新成果、推廣新產品。烏鎮5G示範小鎮建設目前已經全面展開，50多項5G技術應用在陸續落地。

二，新產業風聲水起。五年來桐鄉數字經濟企業的數量增長了5倍，資訊製造業的產值和資訊軟體服務業主營業務收入每年均以50%的速度增長。航太北斗應用中心、中電科科技成果轉化基地、平安創客小鎮等一大批優質項目入駐。

三，新動能澎湃湧動。桐鄉目前已經有13.5萬家市場主體，每天還以新增上百家的速度在增長。國家級高新技術企業和省科技型企業突破1000家，兩年實現了翻番。兩化融合指數穩居浙江省的第一方陣，中國電商百佳縣連續多年名列全國前十。

盛勇軍表示，未來桐鄉想在「三個地」上面下功夫、做文章。

一是要打造互聯網創新的策源地。要高標準建設世界互聯網產業園，聚焦5G、積體電路、人工智慧、大資料等新一代資訊技術產業，讓一大批優質項目落地。我們還努力推動鯤鵬生態系統在桐鄉落地，要搭建好華為5G創新中心、百度大腦創新中心、康佳先進技術研究中心和平安經濟城等一系列好專案、優質專案的落地。

二是要努力打造現代治理的先行地。加快推動「數字政府」落地，深化「最多跑一次」改革，爭創全國營商環境最優市。

三是要打造高品質發展的樣板地。爭取到2025年，實現「五個倍增」，就是要在去年人均GDP1.6萬美元的基礎上實現倍增，要實現城鎮居民、農村居民人均可支配收入、高新技術產業和戰略性新興產業增加值的倍增。