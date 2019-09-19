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民營企業實現逆襲 東莞工業投資增速 珠三角奪冠

2019-09-19 01:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中外經濟形勢錯綜複雜，有「世界工廠」之稱的東莞工業經濟仍不錯。1至7月，東莞市規模以上工業增加值2403億元，同比增長6.8%，其中民營企業挑起大樑，同比增長14.5%；工業投資同比增長22.7%，技改投資增長24.5%，在珠三角九市中，工業投資增速排名第一位。

新華社報導，清溪鎮的快意電梯是東莞民營企業發展的典型。「20世紀80年代，很多港台資企業在東莞開廠，需要運貨用的電梯。鎮裡負責招商的政府人員找我們商量，我們就找到東莞機械廠一個老師傅，拿著電梯圖紙土法上馬了。」東莞快意電梯公司總經理羅愛明說。

1989年生產出第一台電梯，一步一個腳印發展到今天，快意電梯已成為年銷售8億元的上市公司。

在東莞，很多本土企業有著類似的經歷，在為外資企業配套過程中發展壯大，逐漸成為行業「領頭羊」。

據統計，截至今年7月，東莞民營企業登記註冊突破116萬戶，貢獻了全市五成的生產總值，六成固定資產投資，七成稅收，八成技術創新成果和九成企業總數，成為推動經濟社會發展的「絕對主力」。

風浪愈大，愈顯出「弄潮兒」本色。面對風雲變幻的市場形勢，東莞工業投資逆勢上揚。1-7月完成工業投資338.14億元，同比增長22.7%，比去年同期增速高30.2個百分點。工業技改投資231.93億元，同比增長24.5%，比去年同期增速高21.8個百分點。

工業投資是反映企業家信心的重要指標。內外承壓下，企業「敢投資、穩投資」的信心從何而來？

來自民營企業根植性優勢。東莞靠「三來一補」起家，歷史上外資在工業經濟中比重最高時達70%以上。在2008年金融危機衝擊下，太過依賴外資的東莞卻因「內功」不足，一度陷入傷筋動骨的「失落期」。「去腐生肌」十年後，再次面對國際形勢複雜多變，民營實體企業逆襲，成為東莞在市場波動中「站得住、站得穩」的重要原因：2018年民營經濟增加值已占49.5%。

電梯外資

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