保險監管交流 東協加強合作

2019-09-19 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第5屆中國—東協保險合作與發展論壇日前在廣西南寧召開。本屆論壇的主題是「服務亞洲區域保險深度合作、開創面向東協保險開放新局面」。來自東協及「一帶一路」沿線國家和地區的保險監管機構高級代表參加了論壇，馬爾地夫保險監管機構代表和柬埔寨保險機構代表首次參加論壇。

此外，據新華社報導，近日，成都開通了德里、赫爾辛基、芝加哥三條國際定期直飛客運航線。「成都-德里」航線由印度靛藍航空執飛，每天1班；「成都-赫爾辛基」航線由四川航空執飛，每周一、周五雙向飛行；「成都-芝加哥」航線由海南航空執飛，每周一、周五由成都飛往芝加哥，每周二、周六由芝加哥飛往成都。

日前，中國自動駕駛出行公司文遠知行與廣州公交集團旗下的廣州市白雲出租汽車集團有限公司、科學城（廣州）投資集團有限公司成立了合資公司——文遠粵行，並計畫在2020年於廣州限定區域進行RoboTaxi的載客試運營服務。文遠知行公司主要進行自動駕駛汽車技術研發和提供智能出行服務。

山西（運城）第二屆特色醫藥交易博覽會近日於山西省運城市農業會展中心拉開帷幕。本屆醫博會以「發展特色醫藥、助力健康中國」為主題，由特色醫療板塊、醫藥產業板塊、中藥材種植板塊、綠色康養板塊、省級和兄弟市特色醫療板塊以及健康老齡化學術論壇組成。

2019杭州雲棲大會將於25日至27日舉行。杭州雲棲大會前身為阿里雲開發者大會，本次大會以開發者為主角，聚焦數位經濟以及5G、人工智能、物聯網等新型基礎設施建設，在前沿科技、技術產品、產業應用等領域均有系列重磅發布。