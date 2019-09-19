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東協成為陸第2大貿易夥伴

2019-09-19 01:41聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「中國與東協的合作關係將成為全球經濟合作的典範，尤其是自貿區合作典範。」菲律賓菲華青年企業家商會名譽會長李天榮在17日舉行的第十二屆中國—東協智庫戰略對話論壇上說，在全球經濟放緩的趨勢下，中國—東協合作將為全球經濟發展注入活力。

據新華社報導，1991年，中國與東協建立對話關係。16年前，中國加入東南亞友好合作條約，並與東協簽署宣布建立「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係」的聯合宣言。

數據顯示，中國和東協貿易額從16年前的552億美元，躍升到2018年的5878億美元，中國已連續10年保持東協第一大貿易夥伴地位。

今年上半年，雙邊進出口貿易額2918.5億美元，同比增長4.2%，東協成為中國第二大貿易夥伴。

泰國正大管理學院國際學院院長湯之敏評價，中國—東協貿易關係健康發展，可說是促進了全球貿易。

菲律賓人民參政研究中心政策研究主任羅幕洛·圖阿松認為，中國與東協貿易合作在相互尊重的基礎上取得豐碩成果，值得全球學習。

2010年1月，中國－東協自貿區全面建成。在「10+1」共贏模式的框架下，雙邊貿易迎來了更多的機遇、更大的市場和更優化的資源配置空間。

越南社會科學翰林院中國研究所副所長黃世英說，中國是越南第一個創造超過1000億美元紀錄的貿易夥伴。

多年來，中國一直是越南最大的貿易夥伴，最大的進口市場和第二大出口市場。

越南計劃投資部越南發展戰略研究所服務發展戰略部主任阮國長表示，中國是一個重要貿易夥伴，中國與東協進行貿易合作，有利於維護多邊貿易體制。

東協越南

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