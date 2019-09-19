深圳5個率先 建設先行示範區

2019-09-19 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



深圳提出「五個率先」重點任務，全面開啟建設中國特色社會主義先行示範區進程。

據新華社報導，深圳市委此次全會聚焦學習貫徹「中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見」，強調要把建設先行示範區作為深圳一切工作的總牽引、總要求，圍繞實現2025年第一階段發展目標，奮力跑好先行示範區建設「第一程」。

會議提出的「五個率先」重點任務，包括：

一，率先建設體現高質量發展要求的現代化經濟體系，以主陣地的作為加快建設綜合性國家科學中心，以要素配置為重點深化社會主義市場經濟體制改革，加快構建與國際接軌的開放型經濟新體制。

二，率先營造彰顯公平正義的民主法治環境，用足用好深圳經濟特區立法權，營造穩定公平透明、可預期的國際一流法治化營商環境。

三，率先塑造展現社會主義文化繁榮興盛的現代城市文明，構建普惠性、高質量、可持續的城市公共文化服務體系，發展更具競爭力的文化產業和旅遊業。

四，率先形成共建共治共享共同富裕的民生發展格局，瞄準「幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶」下功夫。

五，率先打造人與自然和諧共生的美麗中國典範，實行最嚴格的生態環境保護制度，決戰決勝汙染防治攻堅戰。

會議指出，全方位全領域全過程先行示範，創造更多可複製可推廣的成功經驗，著力打造高質量發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標桿、可持續發展先鋒，奮力實現到2025年、2035年和本世紀中葉的「三個階段發展目標」。

深圳市委書記王偉中在會上作工作報告，市委副書記、市長陳如桂就「深圳市建設中國特色社會主義先行示範區的行動方案（2019-2025年）」稿作說明。