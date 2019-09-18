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第六屆世界互聯網大會 10月20日-22日在浙江烏鎮召開

2019-09-18 17:02聯合報 記者陳言喬╱即時報導

第六屆世界互聯網大會，將於10月20日-22日在浙江烏鎮召開。屆時將有來自政府、國際組織、領軍企業、技術社群和社會團體的1500多位嘉賓出席。

北京國務院新聞辦18日下午舉行有關情況及籌備工作發布會，大陸國家互聯網資訊辦公室副主任劉烈宏表示，這些嘉賓來自世界超過70個國家和地區，既包括如微軟、高通、思科、蘋果、英代爾、亞馬遜、卡巴斯基、SAP、愛立信、諾基亞、三星電子、西門子等世界知名企業，也包括像阿里巴巴、騰訊、華為等具有國際影響力的中國企業。

與往年相比，今年領先科技成果的徵集內容更加多元化，發佈形式上也有一些新的變化。

一是覆蓋更廣泛。領先科技成果徵集於今年6月啟動，按照產品類、商業模式類、綜合類、理論基礎類和技術類成果進行廣泛徵集。包含人工智慧、5G、大資料、雲計算、數位化製造、工業互聯網等方面，基本涵蓋了與互聯網相關的領域和行業。

二是申報更積極。既有微軟、SAP、領英、甲骨文、特斯拉等多家外企申報，也有中國移動、中國電信、中國電科、華為、阿里、騰訊、百度等多家央企和知名互聯網企業申報，還有清華大學、浙江大學、西安交通大學等知名高校申報。此次徵集還吸引了眾多中小企業和創新團隊參與。

在媒體問答環節，有記者提問，前段時間一款名叫ZAO的AI換臉技術軟體在中國爆紅，有質疑它涉嫌侵犯個人隱私，並且條款當中涉及到霸王條款。

劉烈宏表示，新技術、新應用帶來了發展機遇，同時也給網路安全帶來了風險和挑戰。作為管理部門，國家網信辦積極支持新技術、新應用的發展。同時，也採取必要措施防範隨之帶來的風險。他們已經會同有關部門制訂「具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網資訊服務安全評估規定」（個人資訊安全規範）等法規標準，正在制訂「網路生態治理規定」，目前在徵求意見。通過這些法規標準，指導督促互聯網企業開展安全評估，監管上線的新技術、新應用。他還組織開展了APP違法違規收集使用個人資訊專項治理，保護用戶個人資訊和個人隱私，維護用戶合法權益。

華爾街日報記者則提問，近來，中國的政府部門包括網信辦都在推出一系列有關網路內容的規章性文件，特別是在監控網路資訊方面，這導致了很多中國企業開始開發新的，比如人工智慧的軟體去進行分析，來控制這些網路內容。這些領域的內容將會是中國企業未來能夠勝過美國企業的一個優勢點？

劉烈宏表示，在內容審核上，臉書、推特等公司其實更有招數。前段時間，臉書、推特以散佈「假新聞」為藉口，封禁了一批發佈客觀理性聲音的中國帳戶。但與此同時，大量歪曲事實、攻擊抹黑中國的謠言資訊卻大行其道。這充分表明，臉書、推特等公司的內容審核其實非常精准，如果說要「取經」的話，可能找他們更合適。

第六屆世界互聯網大會，將於10月20日-22日在浙江烏鎮召開。圖為大陸國家互聯網...
第六屆世界互聯網大會，將於10月20日-22日在浙江烏鎮召開。圖為大陸國家互聯網資訊辦公室副主任劉烈宏說明籌備情況。（中國網）
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北京國務院

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