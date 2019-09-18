中國祭企業版社會信評 3300萬公司憂心

2019-09-18 13:33 世界日報 北京18日電



中國推企業版社會信評，3300萬家公司剉咧等。 (路透資料照片) 分享 facebook

中美貿易戰持續之際，中國正加速推動「企業社會信用系統」。中國國家發展和改革委員會（發改委）16日發布「關於推送並應用市場主體公共信用綜合評價結果的通知」（簡稱「通知」）稱，已對全國3300萬家企業展開第一期公共信用綜合評價。在「優」、「良」、「中」、「差」四個等級中，評價「差」的其負責人將被警示性約談。此前美媒指出，有外國企業憂心此信用體系或成中國打擊外國企業的新貿易武器。

法制網報導，根據「通知」要求，各級社會信用體系建設牽頭部門應推動相關部門將國家層面公共信用綜合評價結果作為各行業、各領域開展分級分類監管的基礎性依據，與行業信用評價、地方公共信用綜合評價及市場信用評價結果有機結合，對相關市場主體實施分級分類的差異化監管措施。

報導指出，對評價結果為「優」、「良」的市場主體，要引導其進一步完善信用紀錄，鞏固提升信用等級。對評價結果為「中」的市場主體，要以適當方式組織開展提示性約談、專題培訓，引導其重視信用管理，明確改進方向，優化信用狀況。

對評價結果為「差」的市場主體，按照屬地管理原則，由所在市、縣社會信用體系建設牽頭部門會同行業主管部門，對其負責人進行警示性約談，當面告知評價結果、主要失信行為、信用修復渠道等，督促和幫助其立即整改，同時將約談紀錄記入信用紀錄，納入全國信用信息共享平台。

華爾街日報此前報導，正值中美貿易戰僵持時機，外國企業擔心，北京當局將利用其正在發展建設的企業社會信用體系作為打擊跨國公司的武器。屆時，一套算法將用以確定各公司對中國法律法規的遵守情況。

報導指出，一份國家市場監督管理局的文件顯示，某些情況下，公司可能會受到懲罰，失去享受優惠政策的待遇或面臨更嚴厲的行政處罰。分析人士表示，其他懲罰措施可能包括剝奪公司購買土地、獲得某些貸款和採購投標的資格。