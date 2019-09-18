非洲豬瘟豬價飆升 陸發改委稱中秋後豬價趨穩定

2019-09-18 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國家發展改革委今天舉行9月份新聞發佈會，對於大陸民眾關心的豬肉價格，大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示，

受非洲豬瘟疫情等因素影響，豬肉價格明顯上漲，帶動食品價格漲幅較大。

8月份大陸物價上漲結構性特徵明顯，主要表現為食品價格上漲。孟瑋表示，1月到8月，居民消費價格指數（CPI）平均同比上漲2.4%，8月份同比上漲2.8%，漲幅與上月持平，進一步看，物價上漲的結構性特徵明顯，主要表現為食品價格上漲。

至於豬價，孟瑋稱，從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定，9月11日到17日，36個大中城市豬肉平均零售價格日均漲幅為0.28%，較8月份明顯收窄；其中，中秋節第2天（9月14日）下降0.22%，36個大中城市10漲13跌13平。果蔬價格小幅回落，9月17日，水果、蔬菜平均價格比8月底分別回落3.2%和2.2%。

孟瑋表示，大陸十一長假臨近，從物價走勢分析看，期間物價有望繼續保持平穩運行。發改委將會同有關部門繼續密切監測重要民生商品市場價格變化，根據需要及時採取相應調控措施，保持物價基本穩定。