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非洲豬瘟豬價飆升 陸發改委稱中秋後豬價趨穩定

2019-09-18 12:39聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國家發展改革委今天舉行9月份新聞發佈會，對於大陸民眾關心的豬肉價格，大陸國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示，

非洲豬瘟疫情等因素影響，豬肉價格明顯上漲，帶動食品價格漲幅較大。

8月份大陸物價上漲結構性特徵明顯，主要表現為食品價格上漲。孟瑋表示，1月到8月，居民消費價格指數（CPI）平均同比上漲2.4%，8月份同比上漲2.8%，漲幅與上月持平，進一步看，物價上漲的結構性特徵明顯，主要表現為食品價格上漲。

至於豬價，孟瑋稱，從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定，9月11日到17日，36個大中城市豬肉平均零售價格日均漲幅為0.28%，較8月份明顯收窄；其中，中秋節第2天（9月14日）下降0.22%，36個大中城市10漲13跌13平。果蔬價格小幅回落，9月17日，水果、蔬菜平均價格比8月底分別回落3.2%和2.2%。

孟瑋表示，大陸十一長假臨近，從物價走勢分析看，期間物價有望繼續保持平穩運行。發改委將會同有關部門繼續密切監測重要民生商品市場價格變化，根據需要及時採取相應調控措施，保持物價基本穩定。

大陸發改委表示，今年以來，推出了一系列政策措施，著力保障市場供應，促進物價基本穩定，比如，制定推出「保供穩價」的方案和措施，大力支持生豬養殖能力建設，增強儲備調控能力等。

受非洲豬瘟衝擊，大陸豬肉批發價格飆價，大陸官方鼓勵養豬。 （美聯社）
受非洲豬瘟衝擊，大陸豬肉批發價格飆價，大陸官方鼓勵養豬。 （美聯社）
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中秋節非洲豬瘟疫情

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