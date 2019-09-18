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留德陸生騎百里 宣傳一帶一路

2019-09-18 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

一群在德國生活的大陸青年近日組織了一個以「一帶一路」為主題的騎行活動，從中歐班列的重要節點杜伊斯堡啟程，抵達另一航運樞紐荷蘭鹿特丹，沿途為源自中國的這一倡議進行宣傳和推廣。

據新華社報導，本次活動名為「從杜伊斯堡到鹿特丹——探訪一帶一路青年騎行之旅」，由柏林鐵騎自行車運動協會組織，參與者主要是在德大陸留學生。10餘人的車隊13日從德國杜伊斯堡啟程，途經雷斯、阿勒姆和烏德勒支，15日抵達鹿特丹，總行程250公里，16日乘火車回到柏林。

騎手們沿途參觀了杜伊斯堡港和鹿特丹港，訪問了連接海陸運輸的物流基地，與杜伊斯堡市政府和一些企業座談，了解當地發展情況，還與沿途當地民眾交流，向他們介紹「一帶一路」倡議。

據騎行活動主辦人之一、柏林鐵騎會會長秦宇同介紹，自行車騎行在歐洲非常流行，通過這種方式連接「一帶一路」在歐洲的兩個重要節點，了解「一帶一路」為當地帶來的巨大變化。

14日，在與騎手們座談時，杜伊斯堡市副市長、經濟促進局局長安德烈·哈克對大陸青年用這種方式宣介「一帶一路」表示歡迎，並感謝大陸選擇杜伊斯堡作為「一帶一路」重要發展城市，讓這個魯爾區老工業城市在經濟和文化等各方面都得到發展。

本次活動得到大陸國家電網公司駐歐洲辦事處的冠名贊助和大陸駐杜塞爾多夫總領事館的支持。主辦方表示明年還計劃在「一帶一路」的重要節點城市西安，組織德國在大陸青年參與主題騎行。

一帶一路青年德國

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