陸一線城二手房價 首現同比下降

2019-09-18 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸多地房價降溫跡象8月進一步顯現。一線城市二手房價一年多來首現同比下降。大陸國家統計局17日發布的數據顯示，8月北京、上海、廣州、深圳四個一線城市二手住宅銷售價格同比下降0.2%，是去年6月以來的首次轉降。

據中新社報導，70個大中城市二手房價同樣出現降溫態勢。70個城市中，二手房價8月環比上漲的城市數量為43個，較上月減少5個；二手房價環比下跌的城市數量為20個，與上兩個月持平。

中原地產首席分析師張大偉指出，與上月相比，成都、廈門、岳陽三城二手房價降溫速度最快，環比漲幅收窄幅度最大。

新建商品住宅價格同樣出現穩中略降態勢。70個城市中，8月份新房價格環比上漲的城市為55個，較上月減少5個。其中，南寧新房價格環比漲幅最大，上漲2.3%，韶關、宜昌、瀘州、烏魯木齊等城市新房價格環比跌幅較大。

諸葛找房數據分析師國仕英指出，8月「穩地價、穩房價、穩預期」導向體現更為明顯，各等級城市房價以穩為主，整個房地產市場總體延續平穩態勢。新房、二手房價格上漲的城市數量均有所下滑。

58安居客房產研究院首席分析師張波表示，儘管整體出現降溫態勢，但在一些政策利好之下，樓市熱點區域也不斷湧現。例如受臨港新片區政策影響，上海浦東臨港新城高居區域熱門板塊之首，深圳先行示範區政策的推出也提升了市場熱度。

張波指出，隨著樓市傳統旺季「金九月」來臨，市場分化還將持續，部分三四線城市還可能繼續降溫，而例如一線城市的熱點區域、供需兩旺的新一線城市，依然持續保持熱度。不過，下半年樓市過熱的機率依然較小，穩定將是市場的主旋律。