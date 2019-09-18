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廣西東興口岸 新興金融藍海

2019-09-18 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣西東興與越南芒街僅一河之隔，是大陸唯一與東協陸海相連的口岸城市。據東興出入境檢查站統計，去年東興口岸出入境人數突破1200萬人次，其中遊客600萬人次，居大陸口岸首位，旅遊總消費104.75億元。今年1月至7月，東興口岸出入境客流量繼續攀升，達706.77萬人次，上半年，旅遊總消費62.15億元，同比增長40.4%。

據新華社報導，龐大的旅遊消費帶來了巨大的兌換需求，正在進行的沿邊金融改革惠澤著中越兩國民眾。

2014年，東興市掛牌成立中國（東興試驗區）東協貨幣業務中心，成為目前雲南、廣西兩省區專門為推進沿邊金融綜合改革試驗區在邊境一線設立的銀行業務中心，並探索形成了人民幣對越南盾的多家銀行「抱團定價」「輪值定價」的「東興模式」，實現人民幣對越南盾的直接報價兌換。

人民幣國際化的步伐，讓邊境地區的商業銀行看到一片「藍海」。桂林銀行東興支行等銀行陸續開展人民幣和越南盾現鈔跨境調運業務。東興市銀行機構已累計完成1.16億元人民幣和502.48億盾越南盾現鈔調運業務。

業內人士分析，人民幣和越南盾現鈔跨境調運意味著廣西中越雙邊本幣回流機制真正建立，有利於推動中國—東協金融合作，深化沿邊金融改革，推動人民幣國際化。

東興金融土壤萌生的諸多變化，正是廣西大力推進沿邊金融改革的生動實踐。自沿邊金融綜合改革啟動以來，廣西跨境人民幣結算量5年間增長近300億元，2018年達到1303億元，年均增長率5.18%。

自2009年7月東協被列為人民幣跨境貿易結算首批境外試點區域以來，大陸已與東協多國簽署了雙邊貨幣交換協議，互設金融機構。東協國家已經發展成為大陸跨境人民幣政策創新的目標合作區域與對象之一。

業內人士分析，隨國際形勢變化，使用人民幣的國家和地區將不斷增多，人民幣國際化將開闢一條新的投融資管道，也將為廣西自貿區與中國—東協自貿區聯動發展按下「快捷鍵」。

人民幣東協越南

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