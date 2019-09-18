僑商聚南寧 談一帶一路商機

2019-09-18 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



16日，首屆「一帶一路」僑商僑領交流合作大會在廣西南寧舉行。來自世界66個國家和地區的數百名僑商僑領一致表示，「一帶一路」倡議帶來眾多商機，希望抓住機遇，深度參與建設。

據新華社報導，致公黨中央常務副主席蔣作君表示，「一帶一路」倡議提出六年來，逐漸從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，建設成果豐碩，海外華僑華人是中國與海外溝通交往的「民間大使」，為增進中國與各國互信發揮了重要作用。

中國僑聯副主席朱奕龍說，「一帶一路」倡議為世界經濟增長開闢了新空間，為國際貿易和投資搭建了新平台，是共同的機遇之路、繁榮之路。實現中華民族偉大復興是包括海外僑胞在內的全體中華兒女的共同夢想，僑聯將通過搭建平台，匯聚僑商資源，凝聚僑智僑力，推動僑胞主動參與「一帶一路」建設。

廣西壯族自治區主席陳武表示，廣西作為全國重點僑鄉，桂籍華僑華人有700多萬。在廣西設立的外商投資企業超過1.1萬家，僑資企業數和投資額佔全自治區外資企業總數和外資總額60％以上。僑資已成為廣西引進外資的重要渠道。

本次大會由中國致公黨中央委員會、中華全國歸國華僑聯合會、廣西壯族自治區政府共同主辦。會上簽訂了23個投資項目，投資金額達242.73億元人民幣，12個項目正在洽談之中，意向投資金額470億元。