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陸包裹快遞量 超美日歐總和

2019-09-18 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

根據大陸國家郵政局局長馬軍勝17日在北京出席一場記者會時表示，大陸已成長為世界上發展最快、最具活力的新興寄遞市場，包裹快遞量超過美、日、歐等發達經濟體總和，成為世界郵政業的動力源和穩定器。

據中新社報導，馬軍勝指出，大陸快遞服務從無到有，業務規模連創新高，快遞業務量從上世紀80年代的153萬件提升到去年的507億件，今年有望突破600億件，30年年均增速高達41.5%。

馬軍勝稱，1949年大陸郵政業務總量僅1.6億元人民幣，到去年年底，大陸郵政業務總量已達到1兆2345億元人民幣，70年間增長了7700多倍。 除行業規模不斷擴大外，大陸郵政行業的基礎設施持續完善。馬軍勝指出，到2018年，大陸建成了230多個郵政和快遞類專業物流園區，郵路和快遞服務網路單程長度達到3944.8萬公里，擁有各類營業網點27.5萬處。

同時，全行業擁有3家貨運航空公司，運營全貨機115架，郵政、快遞服務汽車32.2萬輛，電商班列、高鐵快遞等運營模式取得重大進展。

馬軍勝還表示，經過70年的不斷發展，大陸郵政行業發展質效顯著優化。例如，到2018年，中國建成200多個智能化分撥中心，電子運單使用率超96%；服務民生能力持續增強，例如去年大陸共建成村郵站17.8萬個、郵樂購站點61萬個，基本覆蓋了行政村；國際交流合作深入推進，例如，大陸現在與世界200多個國家和地區建立了通郵關係，深度參與萬國郵聯體制改革、國際鐵路運郵規則制定等，在全球郵政治理中的話語權顯著增強。

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