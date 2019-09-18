黑河自貿試驗片區 揭牌

2019-09-18 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國（黑龍江）自由貿易試驗區黑河片區17日在黑河揭牌，其標誌性項目——黑河月星中俄跨境物流樞紐同時開工，預示著黑河邁入自貿試驗片區的新時代。

據中新社報導，作為中國最北自貿試驗片區，黑河片區與俄羅斯阿穆爾州「經濟超前發展區」隔黑龍江相望，重點發展跨境能源資源綜合加工利用、綠色食品、商貿物流、旅遊、健康、沿邊金融等產業，建設跨境產業集聚區和邊境城市合作示範區。

這是中國首次選在邊境口岸城市設立自貿試驗片區，將進一步擴大對俄合作領域，促進基礎設施互聯互通，加速引領當地經濟的快速發展，逐步形成沿邊口岸物流樞紐和中俄交流合作重要基地，成為向北開放的重要窗口。

作為黑龍江自貿試驗區黑河片區啟動的標誌性項目，黑河月星中俄跨境物流樞紐項目於當日開工建設。該項目是黑龍江自由貿易試驗區實現物流、加工、商貿、文旅等功能的重要基礎設施。

該項目是中國最北端的跨境物流樞紐，位於中俄黑龍江大橋中方一側，佔地面積約一平方公里，投資總額約30億元人民幣。建成後，其集散轉運功能將連接中國公鐵運輸網與俄羅斯的西伯利亞鐵路、聯邦公路網，在中俄跨境貿易中發揮骨幹物流樞紐作用。

對外經濟貿易大學中國自由貿易區戰略研究院首席專家李光輝在揭牌儀式上表示，中國（黑龍江）自貿試驗區的獲批，為黑龍江省的改革開放搭建了新的開放平台，也為黑河開放型經濟發展帶來新的機遇。