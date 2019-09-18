浙台會開幕 簽署32案投資45億美元

2019-09-18 02:04 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／杭州17日電



大陸中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳。浙江台灣合作周共簽約專案32個，投資總金額45.8億美元（圖）。 記者戴瑞芬╱攝影 分享 facebook 2019浙江台灣合作周17日在杭州開幕，大陸中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳出席開幕式強調，「將為台胞台企提供同等待遇，有更多獲得感，真誠希望兩岸關係和平發展」。

浙台會今年是自2017年升格為國務院台辦共同主辦的第三屆，也是自2013年以來舉辦的第7年。裴金佳指出，大陸有集中力量辦大事的制度優勢，而台辦「將為台胞台企提供同等待遇，讓大家有更多獲得感，真誠希望兩岸關係和平發展。」

大陸中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳（圖）。浙江台灣合作周共簽約專案32個，投資總金額45.8億美元。 記者戴瑞芬╱攝影 分享 facebook 他表示，兩岸一家人，親望親好，台胞台企可以將大陸經濟巨大體量，以及高附加價值的發展時期，和改革開放的政策疊加，與自身所長緊密結合，在大陸實現更好的發展。

浙江GDP總量穩居大陸第4位，人均可支配收入連續18年居大陸各省（區）第1位，浙江省委副書記、省長袁家軍表示，「浙江高品質發展態勢的背後，有浙台交流合作的貢獻，有廣大台商台企的功勞。」

在浙投資的台資企業累計9600多家，浙台贸易總額連續多年都在100億美元以上，在2018年新增台資增長逾70%，增速更居大陸各省市首位。

袁家軍強調，將與台商全面共享長三角一體化發展、新一輪開放發展、數位經濟和產業升級等新機遇。

他提出浙台要共用新機遇，尤其浙江正加快推進新一輪對外開放，寧波舟山港是全球首個貨物輸送量突破10億噸的港口，連續10年位居世界首位；台灣擁有高雄港、台中港等優良港口。「希望浙台港口、物流等領域進一步深化合作，攜手參與全球競爭。」

袁家軍並指出，浙江有阿里巴巴、海康威視等知名企業，正大力推進數位產業化、產業數位化，促進互聯網、大數據、人工智慧和實體經濟深度融合，加快打造互聯網+世界科技創新高地，「浙台應把握數字經濟發展的歷史機遇，發展積體電路、人工智慧、電子商務等重點領域加強合作。」

出席浙台會開幕的有兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、台灣方面理事長蕭萬長、全國台企聯會長李政宏、中國國民黨前副主席蔣孝嚴，以及台灣商業總會理事長賴正鎰、台灣工業總會理事長王文淵等。而台塑集團旗下台化在寧波發展石化全產業鏈，也是浙江最大的台資企業。

在浙江台灣合作周開幕式上並進行新項目簽約，包括大陸全國台企聯與嘉善縣簽訂共建長三角智慧智造中心，融入大陸長三角一體化發展國家戰略等，共簽約專案32個，投資總金額45.8億美元，比上年增長6.8%。