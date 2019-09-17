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任正非：用鴻蒙替代安卓 還需兩、三年時間

2019-09-17 16:29聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

任正非指出，若要用鴻蒙替代安卓，需要兩、三年時間才能完成。 法新社
任正非指出，若要用鴻蒙替代安卓，需要兩、三年時間才能完成。 法新社
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華為內部刊物「心聲社區」今日（16日）發布華為創始人任正非上星期二（10日）接受英國《經濟學人》的採訪紀要。任正非在訪問中透露，會在思維跟不上的時候退休，但現在還是「才思泉湧」的狀態，「再呆幾天吧」。

任正非表示，截至今年8月，華為的收入累計增長19.7%，但利潤和去年持平，沒有增長。他解釋道，利潤沒有增長的主要原因是華為戰略投入在大幅度增加，「我們增加了幾千名員工，這些員工都是高素質人才，比如一些天才少年、應屆畢業的博士，他們來主要是要修補我們被實體清單擊穿的『洞』。現在從5G……到核心網，網路的『洞』我們已經補完了。」

華為將在9月19日發布旗艦手機「Mate30」，屆時該款手機將不會預裝Google服務框架（GMS）。對此，任正非指出，如果美國政府不准使用Android（安卓）系統，華為也有替代方法，但是如果要進行替代，需要兩、三年時間才能完成。

任正非認為，終端海外銷量在這段時期下滑是正常的。之前華為的終端銷量在海外出現下滑，但目前下滑的速度在減慢，約10%左右，他強調，推出鴻蒙系統替代Android會讓華為的增長放慢，但是不會虧損。「除了生態應用以外，我們的手機還有很多特殊的優質性能，因此我們認為還是會有客戶喜歡和接受我們的產品的。」

阿里巴巴創始人馬雲日前退任董事長，亦令外界關注任正非等巨型企業創始人會否相繼退休。對此，任正非稱自己退休將根據需要而定，「我會在我思維跟不上的時候退休的，我現在還是才思泉湧的狀態，再呆幾天吧！」

鴻蒙系統華為任正非Android

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