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中國工業增加值 創17年新低

2019-09-17 11:21世界日報 綜合報導

陸8月工業增值，創17年新低。 中國新聞社
陸8月工業增值，創17年新低。 中國新聞社
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中國國家統計局16日公布8月國民經濟運行情況，其中規模以上工業增加值年增4.4%，低於預期的5.2%，是2002年2月以來最低水準，創下17年半新低。社會消費品零售總額年增7.5%，亦低於預期的7.9%；首八月固定資產投資年增5.5%，亦遜預期。

面對多項不如預期的數據，以及外界質疑能否在年底完成預定的全年GDP增長目標，統計局發言人付凌暉表示，今年以來全球經濟增長放緩，貿易保護主義抬頭，國際環境不穩定、不確定因素增加，中國國內確實存在下行壓力。但總的來看，前八個月國民經濟運行處在合理區間，結構優化態勢沒變，穩中有進的態勢仍持續。下一步會加大「六穩」工作力度，促進經濟持續健康發展。

付凌暉指出，中國經濟保持總體平穩、穩中有進的態勢還是有很多有利條件。第一，就業形勢保持總體穩定。8月中國城鎮調查失業率比上月回落0.1個百分點，保持在5.2%。就業穩就意味著收入穩，也意味著民生穩。第二，經濟增長內生動力較強。上半年，內需對經濟增長貢獻接近80%，其中最終消費支出對經濟增長貢獻達到60%，中國消費增長處於需求升級和擴大非常快的階段。

第三，中國正處產業升級發展非常好的時期。服務業中現代服務業增長較快，像資訊技術服務業、租賃和商務服務業增長都快於全部服務業。第四，經濟增長活力增強。營商環境持續改善，新登記註冊企業大量增加，前八個月新登記企業日均1.9萬多戶。

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