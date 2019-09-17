李克強：中國經濟保6% 十分不容易

2019-09-17 11:21 世界日報 綜合報導



李克強：大陸經濟成長保持6%以上 十分不容易 新華社 分享 facebook

中國總理李克強16日離京赴俄羅斯訪問，他表示目前中國經濟能夠保持6%以上的中高速增長，十分不容易。李克強行前接受俄媒訪問時表示，受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等國際複雜因素影響，中國經濟面臨下行壓力，但中國經濟還能夠保持6%以上的中高速增長，十分不容易。

李克強此次是應俄羅斯總理梅德韋傑夫邀請，赴聖彼德堡對俄羅斯正式訪問並舉行中俄總理第24次定期會晤。李克強夫人程虹、國務委員兼外交部長王毅等陪同人員同機離京。

李克強接受俄羅斯塔斯社採訪表示，今年中國經濟發展預期目標是經濟增長6%至6.5%、城鎮調查失業率5.5%左右、居民消費價格漲幅3%左右。從前八個月情況看，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，上半年國內生產總值同比增長6.3%，主要經濟指標符合預期、處於合理區間。

他說，北京堅持以經濟建設為中心，一是保持居民收入增長與經濟增長同步。中國人均國內生產總值已接近1萬美元，城鄉居民收入差距逐步縮小。去年底農村貧困人口減少到1660萬人，明年將實現全面脫貧。

二是確保就業穩定。就業是最大民生。穩增長主要是為保就業。只要就業比較充分，收入持續增加，環境不斷改善，「增速高一點、低一點都是可以接受的」。中國城鎮調查失業率穩定在5%左右。

三是不斷提高社會保障水準。加快發展教育、醫療、養老、文化、體育等社會事業，財政性教育經費占國內生產總值比例超過4%，持續提高城鄉低保、撫恤等救助標準，居民預期壽命達到77歲，人民獲得感顯著增強。