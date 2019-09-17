秋節夜經濟 北京小吃訂餐夯

2019-09-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中秋節期間，北京餐飲企業推出寓意團圓、親情的菜品及秋季養生菜肴，吊足消費者胃口。北京市商務局公布的數據顯示，僅一家外賣網上訂餐平台假日三天餐飲交易額已超過6億元（人民幣，下同），同比增長16%，尤其是夜間餐飲、休閒娛樂等消費總訂單量同比增長26%。

據中新社報導，北京市商務局近日表示，2019年中秋節期間，北京市場上豬肉、果品、蔬菜、雞蛋、糧油等生活必需品貨源充足，供應平穩。

中秋佳節，親朋圍坐一起吃上一桌團圓飯是許多市民的不二之選。根據北京市商務局公布的數據，烤肉宛、烤肉季等京城老字號企業中秋期間單日最高銷售烤肉1700多斤，老西安泡饃每天銷售1000碗以上。 據某網上訂餐平台大數據顯示，節日期間餐飲交易額超過6億元，同比增長16%。其中，小吃快餐類最受寵，交易筆數超過365萬單，佔比54.5%，成為消費者首選；麵包甜點、燒烤和火鍋增長迅速，交易額分別同比增長34.5%、26.2%和25.6%。

值得一提的是，眾多商家延長營業時間，為中秋節的夜經濟增添亮色。據某網上訂餐平台大數據顯示，節日期間，夜間餐飲、休閑娛樂等消費總訂單量同比增長26%，居大陸一線城市首位。

今年中秋節，京城的月餅品種爭香鬥顔。老字號稻香村主打提漿宮餅、翻毛月餅等非遺技藝製作的京式月餅；網紅品牌推出燕窩、藜麥、小龍蝦等新餡料月餅。

數據顯示，節日期間，北京市月餅和大閘蟹等禮品銷售同比增長62.4%。