跨國公司地區總部 上海700家

2019-09-17 02:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



上海市商務委員會日前公布的統計數據顯示，截至上月底，上海引進跨國公司地區總部達到701家，外資研發中心451家。其中，今年前8個月新增跨國公司地區總部31家，外資研發中心10家。

新華社報導，在迄今落戶上海的701家跨國公司地區總部中，亞太區總部達106家，顯示出上海不僅是眾多跨國公司在中國運營中心，也是整個亞太市場重要的企業運營中心。

在總部經濟有力帶動下，今年1月至8月上海吸引外資保持較快增長：新設外資項目4,661個，比去年同期增長47.8%；吸收合同外資325億美元，同比增長9.6%；實到外資131億美元，同比增長13.4%。

上海吸引外資不僅在高位基礎上保持穩定增長，引資結構也在不斷優化。

1月至8月，上海服務業實到外資115.68億美元，同比增長13.3%，佔實到外資比重的88.3%；製造業實到外資14.99億美元，同比增長14.7%，佔比11.4%，呈現服務業、製造業吸引外資「雙增長」局面。

在上海服務業引進外資中，「1+4」格局漸趨清晰，即以商務服務業為主，信息服務、金融服務、商貿業和房地產業均衡發展。以地區總部、投資性公司為主的商務服務業已成為上海引進外資最多的領域，前8個月實到外資38.3億美元，佔比接近三成。

引人注目的是，上海吸引外資企業不斷在電子、生物醫藥、人工智能研發以及相關技術服務企業領域增資。今年前8個月，上海科技服務業實到外資10.38億美元，同比大幅增長186.4%。德國化工巨頭巴斯夫近日就在上海設立了其在亞洲的第3家共創中心。

上海的外資製造業也在不斷提升能級。前8個月，上海實到外資超過1,000萬美元以上的製造業項目達19個，同比增加六成，主要流入領域為電氣機械、化工、生物醫藥、專用設備、汽車零部件等行業。