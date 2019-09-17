廣州港「黑科技」多 入選首批物流樞紐

2019-09-17 02:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



廣州港集團透露，廣州港入選首批大陸「物流樞紐」建設名單，成為粵港澳大灣區首家入選該名單的港口型物流樞紐項目。同時，作為大陸交通運輸部「全大陸10個智慧港口示範工程」中廣東唯一獲批的項目，廣州港「互聯網+港口物流智能服務示範工程」近日通過竣工驗收。

香港文匯報報導，大陸國家發改委、交通運輸部日前印發「關於做好2019年國家物流樞紐建設工作的通知」，首批23個國家物流樞紐建設名單出爐，以廣州港集團為運營主體的「廣州港口型國家物流樞紐」項目名列其中。

大陸交通運輸部「全大陸10個智慧港口示範工程」中廣東唯一獲批項目，廣州港「互聯網+港口物流智能服務示範工程」近日通過竣工驗收，涵蓋5G、AI、無人駕駛、VR、區塊鏈、無人機等「黑科技」。

該樞紐項目以南沙港區為載體，核心範圍包括已建成的南沙一期、二期、三期碼頭，江海聯運碼頭，南沙保稅港區的港口區和物流區，囊括正在建設的四期碼頭和國際通用碼頭、南沙國際物流園等，構成2,149.5公頃的區塊化範圍。

廣州港集團有關負責人指出，該樞紐建設是服務「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展的重要舉措，將進一步夯實廣州港在全國沿海港口主樞紐港的地位和門戶樞紐的作用。

其中，南沙港區作為大陸一類開放口岸，具備「自由貿易試驗區、保稅港區、國家新區」三區疊加優勢，集多式聯運、保稅物流、信息服務等樞紐功能。借助該樞紐建設，將南沙港區打造成華南多式聯運（水水中轉，海鐵聯運）示範區和東南亞地區對接泛珠三角地區、西南地區的海鐵聯運樞紐，進而成為連接中東歐地區最佳銜接點之一。