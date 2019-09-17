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大陸消費升級 台商跟著轉型

2019-09-17 02:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

伴隨大陸經濟由高速增長轉向高質量發展，產業轉型、消費升級過程正釋放出誘人商機。這吸引著眾多深耕大陸市場的台資企業的目光。

據新華社報導，台企AURORA震旦集團近日宣布，聯合海內外多位知名設計師打造的「震旦辦公生活旗艦展廳」落戶上海。這個展廳主打「Space+」概念，其中「Space」表示空間，即場景；「+」代表各種可能性，即體驗。東、西兩側展示區域分別展示了辦公隔間和社交協作空間的概念。

「基於多年來針對工作模式的分析與深刻理解，震旦總結出了專注、寫作、社交、學習、放鬆五類辦公模式。由此推出的以人為中心的辦公場景解決方案，可滿足企業對於效能、靈活性和創造力的需求。」震旦集團家具產業創新中心總經理高曰菖說。

創立於1965年的震旦集團，上世紀九十年代進入大陸市場，成為辦公設備尤其是辦公家具領域的領軍企業。其2018年度業績報告顯示，得益於「兩岸事業成長貢獻」，集團本業獲利以及每股盈餘同步創下新高。

來自前瞻產業研究院的報告稱，大陸辦公家具市場2019年銷售額突破2000億元人民幣，預計2024年這一市場規模有望達到2812億元。與此同時，伴隨「新生代」逐漸成為職場主力，辦公家具市場需求開始呈現個性化、智能化的特徵。

而因應大陸民眾對健身和「身材管理」的旺盛需求，台企旺旺集團一周前發布全新品牌「Fix Body」，正式進軍大陸健身飲食市場。在推出系列產品的同時，旺旺還將通過聯手精品生活電商平台「小米有品」、構建健身飲食網絡互動社區等方式，開拓這一全新領域。

報導稱，震旦和旺旺，是龐大大陸台企群體的縮影。它們根植大陸市場，並追隨大陸產業轉型、消費升級步伐，通過調整產品結構和營銷模式為自己培育新的增長動力。

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