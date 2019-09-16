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阿里巴巴B2B台灣校園跨境電商競賽 今開跑

2019-09-16 18:05聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

阿里巴巴國際站（阿里巴巴B2B）培育台灣跨境外貿人才，今（16）日宣布「第四屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」正式開跑，將攜手合作夥伴一起助力年輕學子透過科技的賦能，全面迎接數據時代的商機、做全世界的生意。

去年台灣電商交易額高達新台幣1兆4,481億元，其中，跨境電商交易額為新台幣748億元，跨境電商已成為台灣中小企業的重要突破點。阿里巴巴B2B自2016年起每年舉辦「全國大專院校B2B跨境電商競賽」，今年首度攜手1111人力銀行、台北市進出口商業同業公會、中華國際經貿研究學會等合作夥伴共同舉辦。

比賽過程中將由業師傳授阿里巴巴B2B平台操作技巧，搭配實務型電商培訓課程及數據蒐集策略及分析等，參賽者也將實際為中小企業經營網路商店，最後將根據成交訂單數、詢價轉化率等指標累積積分，選出最後的贏家。

台灣近七成的中小企業成立超過五年、半數達十年以上，更有兩成五超過20年以上，正面臨轉型及接班時刻。阿里巴巴B2B台灣總經理張岳博指出，電商人才培養是台灣中小企業數位化外貿轉型的重要基礎，阿里巴巴B2B相信年輕人的力量，希望透過年輕一代不同的視角與能力，活化中小企業組織運作文化，進而提升中小企業數位化外貿的實力、增加在全球的影響力。

張岳博表示，希望與大專院校的合作能將學生在校所學產業專業知識覆蓋上具有全球觀、數字觀、業界實戰力的電商能力模型，助力更多年輕人即早搶下電商產業入場券。

阿里巴巴目前已與致理科技大學、台中科技大學及文藻外語大學一同成立孵化中心，並協助47所台灣院校導入跨境外貿實戰培育課程，透過產學合作及B2B跨境電商大賽等培育計畫，累積培養超過3,000位台灣學生，覆蓋超過1,000多家中小企業，帶動電商產學合作新模式。

阿里巴巴B2B積極培育台灣跨境外貿人才，今日宣布「第四屆全國大專院校B2B跨境電...
阿里巴巴B2B積極培育台灣跨境外貿人才，今日宣布「第四屆全國大專院校B2B跨境電商競賽」正式開跑。照片／阿里巴巴
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