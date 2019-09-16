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海南省委書記：海南再碰房地產 痛苦只會歷史重演

2019-09-16 16:37聯合報 記者陳言喬╱即時報導

海南省全力發展旅遊業，圖為海南省的非遺文化產業在北京展示。特派記者陳言喬／攝影
海南省全力發展旅遊業，圖為海南省的非遺文化產業在北京展示。特派記者陳言喬／攝影
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大陸最先推動的特區之一海南省，曾遭遇房地產的大起大落，讓海南省經濟元氣大傷，海南省委書記劉賜貴今（16）日在北京國務院新聞辦舉行的記者會上表示，海南不會再搞房地產業，即使能帶來再多的GDP、再多稅收也堅決不上。

劉賜貴回憶建省初期出現過房地產泡沫的痛楚。他說，海南當時人口不過700來萬人，但是有兩萬多家房地產商。泡沫破滅後，占全國人口0.6%的海南，留下占全國10%的空置商品房，爛尾樓有600多棟、1,600多萬平方公尺，閒置土地1.88萬公頃。接著金融風險出現，國有四大銀行當時壞帳高達人民幣300億。

還有是2010年1月，中央宣布海南為國際旅遊島時，僅五天時間，海南商品房交易人民幣171億元左右，是2008年全年的總和，房價漲幅是全國的五倍。

他說，海南不能因為全島建設自貿區、建設自由港，再次歷史重演。海南今天如果不嚴控房地產，那今天的GDP、財政收入可以好看很多，但是它的後果就會非常嚴重。

海南省長沈曉明補充說，長期以來，海南的房地產占到投資和稅收各50%左右，經濟對房地產的依賴很大。但經濟發展靠房地產是不可持續的。海南省以壯士斷腕的決心減少經濟對房地產的依賴，2019年1至8月，海南在房地產銷售面積降低52%、房地產銷售額降低50%，再加上國家減稅降費的大背景下，全省地區生產總值增長5.4%，沒有出現因為房地產調控而引起的經濟大起大落情況。預計明年第1季底海南的經濟將進入良性快速的發展軌道。

沈曉明說，未來海南將調整產業結構，海南傳統的旅遊業，將結構調整為全域旅遊，形成「處處有旅遊，行行加旅遊」。為此，海南正以推動環島旅遊公路建設為契機，正在開發更多的濱海旅遊吸引物。

海南有1,944公里的海岸線，海岸線上有22個海角、25座燈塔，最古老的燈塔有130多年的歷史，有68個海灣、26個瀉湖，還有21個度假區、31個景區、216個名勝古跡。海南計畫建設一條環島旅遊公路把它們串起來，在這個基礎上再建50個驛站、50個房車營地。這條旅遊公路可比作「珍珠項鏈」，剛才說到的那些點是一顆一顆珍珠，旅遊公路就是把這些珍珠串起來的「絲線」。海南將以三年左右的時間完成這一條環島旅遊公路。

在未來產業培育方面，海南在育種、深海科技、航太科技三個方面有獨特區位優勢，海南將大力推動南繁科技城、深海科技城、航太科技城三大科技城的建設，作為培育種業、深海、航太三個未來產業的載體，希望以十到十五年的努力，把這三個產業（陸海空產業發展戰略）培育成海南未來的支柱產業。

海南省委書記劉賜貴提到過去海南曾經有過的房地產大起大落痛楚。特派記者陳言喬／攝影
海南省委書記劉賜貴提到過去海南曾經有過的房地產大起大落痛楚。特派記者陳言喬／攝影
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海南省長沈曉明表示，海南將打造環島旅遊公路將所有旅遊資源像珍珠串在一起。特派記者...
海南省長沈曉明表示，海南將打造環島旅遊公路將所有旅遊資源像珍珠串在一起。特派記者陳言喬／攝影
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房地產環島
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