特斯拉動力系統 七成台灣工廠做的

2019-09-16 13:51 世界日報 高雄16日電



特斯拉動力鏈七成是台廠 歐新社 分享 facebook

台灣用鋼產業建構全球電動車供應鏈有成，電動車巨擘特斯拉動力系統七成是由台廠擔綱，包括中鋼、恒耀、世德、和大、富田等主力廠，分別在材料、螺栓、馬達、動力傳送等關鍵地位扮演重要角色，將持續引領風騷，展現國際競爭力。

金屬中心指出，電動車是未來國際汽車工業主流方向，歐盟等先進國家甚至規畫電動車占比的發展方向，除了特斯拉，福斯、奧迪等車廠發展電動車不遺餘力，都是台灣相關產業重要舞台。

中鋼執行副總王錫欽表示，目前經濟部有二項電動車馬達研發科專計畫，參與單位包括大同、東元、富田、瑞智、金屬中心、工研院能環所與機械所、成大等。中鋼是特斯拉唯一的高規電磁鋼片供應商，同時供應歐洲二大車廠福斯及奧迪電動車所需高規電磁鋼門，持續穩住高附加價產品產銷。

王錫欽指出，高規電磁鋼片是「人無我有」的利基型鋼材，具差異化競爭優勢，應用在電動車上的「薄頂規」電磁鋼片，比國際規範要求的更嚴格，擁有高技術難度，著眼於電動車是未來趨勢，也是中鋼高附加價值鋼材發展重點。

中鋼提供電動車電磁鋼片與合金棒線，其中電磁鋼片特斯拉每年採購量約1.2萬公噸。富田在動力馬達多有貢獻，扣件大廠恒耀、世德的電動車螺栓，致茂的趨動器及和大的傳動系統等，在不同領域都有重要角色。

中鋼董事長翁朝棟說，技術研發是中鋼強項，以去年為例，2018年共完成37件新產品開發案，持續朝提升差異化競爭優勢努力，依國際市場趨勢及國內用鋼產業發展需求，研發大方向鎖定電動車核心技術及智能生產。

尤其電動車核心技術關鍵在電磁鋼片開發，目前中鋼已擁有更低鐵損、更高磁通、更高強度電動車驅動馬達用薄尺寸電磁鋼片，熱沖壓部件製造技術同樣成功跨入車廠供應體系。在智能生產方面，已建立完整無人天車技術，逐步推廣建置後可大幅降低產線運送人力。

投資法人指出，中鋼能獲得國際基金經理人青睞，很重要原因在高品級鋼材與電動車供應鍵，由於高級鋼品具有高功能、高技術含量、高附加價值等「三高」特質，未來前景看俏。