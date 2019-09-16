親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

母女買兩個火車座位硬被搶 大媽厚顏：你要坐我們再起來

中共設計的無底洞？中國「永續債」危機越滾越大

大陸3指標遜色 專家：經濟下行壓力非常大

2019-09-16 12:56聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸國家統計局今（16）日發布經濟數據，8月工業、投資及消費三項指標均低於預期。分析認為，再次印證大陸經濟下行壓力非常大，完成年度經濟目標需要逆周期政策繼續發力。

路透報導，大陸8月規模以上工業增加值年增4.4%，刷新2002年2月以來最低水平，當時為2.7%；當月社會消費品零售總額年增7.5%，亦低於預估的7.9%，1月至8月累計年增8.2%。

1至8月固定資產投資年增5.5%，略低於預估的5.6%。其中，基礎設施投資年增4.2%，比1至7月加快0.4個百分點；民間固定資產投資年增4.9%，比1至7月回落0.5個百分點。

分析認為，大陸中央結合近期重要會議頻繁釋放「六穩」發力的信號，預計積極財政政策和轉向穩健略寬鬆的貨幣政策有望對生產端形成一定的刺激提振。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，8月數據都是落在預期值的下限，甚至跌穿預期，尤其是工業這麼弱，意料之外。第2季經濟趨緩或許跟十一活動前夕北方的限產停產等環保措施有關。結構調整過程中新舊動能在轉化，傳統產業一直需求不足，新的產業面臨不確定性，因此投資較謹慎。第3季經濟增速可能挑戰6.0%的區間的底部，第4季將穩一穩。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，宏觀數據穩中趨緩，生產和需求都有所放緩，尤其工業回落幅度比較大，投資和消費也在往下走，表明下半年經濟下行壓力還是比較大的。維持年內逆周期政策繼續發力的看法不變，畢竟要完成年初確定的經濟增長目標、還要保持在合理增長區間。

大陸8月工業、投資及消費三項經濟指標數據，皆不如預期，顯示大陸經濟下行壓力非常大...
大陸8月工業、投資及消費三項經濟指標數據，皆不如預期，顯示大陸經濟下行壓力非常大。照片／中新網
分享

【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

在岸人民幣開盤跳漲逾200點 離岸失守7.05關口

2019-09-16 10:19

大陸8月工業增加值增速 創17年半新低

2019-09-16 12:34

大陸前8月房產投資年增10.5% 創今年來新低

2019-09-16 12:26

外媒：華府緊盯BAT網路巨頭 恐涉間諜

2019-09-16 12:05

今日頭條、雲閃付、陌陌、京東金融 涉嫌採集用戶隱私

2019-09-16 10:52

A股開市走穩 石油股漲逾6%

2019-09-16 10:29

李克強：若就業充分 經濟增速低一點可接受

2019-09-16 10:25

從煤城到美城 淮北轉型大變身

2019-09-16 00:16

貴陽農交會 28國企業參加

2019-09-16 00:15

女王御用飛行隊 點亮四川航展

2019-09-16 00:15

帕米爾高原窮縣 借光拚脫貧

2019-09-16 00:10

進博會商機 紐國牛奶72小時上桌

2019-09-16 00:09

馬雲交棒 互聯網企業傳承必修課

2019-09-16 00:08

陸建構工業互聯網 看見成果

2019-09-15 23:30

陸企對工業互聯網 存三大疑慮

2019-09-15 23:30

大陸反壟斷 盯上騰訊音樂

2019-09-15 23:29

阿里「唱鴨」App 黏住年輕人

2019-09-15 23:29

港搶救經濟 加碼基礎建設

2019-09-15 23:28

淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司

2019-09-15 15:28

馬雲成為中國首富 最感謝的不是家人而是「他」

2019-09-15 14:43

倫交所拒港交所併購 央媒：市場對港有隱憂

2019-09-15 14:41

陸企人物／弱勢創業 她把清潔公司變道德講堂

2019-09-15 13:54

港拚經濟！陳茂波：將每年花逾4,000億建設

2019-09-15 12:23

2周漲3倍！央視：炒鞋的誘惑 變暴跌的泡沫

2019-09-15 11:07

人民幣彈升 有望重回6字頭

2019-09-14 23:37

人民日報催生中國版「彭博」

2019-09-14 23:37

紐時專欄：任正非願幫美建立5G產業

2019-09-14 15:29

陸股一周／上證周漲幅1.5% 守穩3000

2019-09-14 13:40

香港病根是住房問題？陸官媒同斥地產商囤地

2019-09-14 10:33

大陸對新的美國農產品採購 實施加徵關税排除

2019-09-13 18:48

陸再釋善意 宣布對新的美國農產品採購排除加徵關稅

2019-09-13 17:42
看更多

熱門文章

回敬川普討清朝債券？陸欲重建圓明園 網友要英法掏錢…

2019-09-16 11:00

指控台灣基進冒名募款 香港民權：分道揚鑣不再合作

2019-09-16 00:22

港警崇光百貨外射催淚彈 一人命危

2019-09-15 21:05

反送中╱港警再噴藍色水 水炮車一度著火

2019-09-15 18:13

餛飩藏蟲蛹、湯漂蜈蚣…南京5星月子會所竟給產婦吃這些

2019-09-15 14:11

三峽出現「水怪」？官員解密...真身竟是「它」！

2019-09-16 11:15

馬雲成為中國首富 最感謝的不是家人而是「他」

2019-09-15 14:43

反送中／疑因意見與立場不同 急診室醫師持手術刀恐嚇護士

2019-09-15 22:27

港915遊行 金鐘站警放催淚煙、有人擲氣油彈

2019-09-15 17:34

北京大興機場 安檢到登機只「刷臉」就行

2019-09-15 21:08

在岸人民幣開盤跳漲逾200點 離岸失守7.05關口

2019-09-16 10:19

黃之鋒哥大演講 中國留學生唱國歌示威

2019-09-15 14:47

持摺凳白衣人打黑衣人 港民罵警方不公

2019-09-15 21:07

小三通自由行對離島鬆綁？ 馬祖：未收到訊息

2019-09-15 16:28

港近千人聚集英領事館請願：「一國兩制」已失效

2019-09-15 16:06

驚悚！江蘇男泡藥酒 卻渾身爬滿蠍子 倒臥大街

2019-09-15 14:09

北京地鐵多站臨停 公安抓捕上訪民眾

2019-09-16 10:36

「V手勢」拍照洩露指紋信息 1.5公尺內可100%取得

2019-09-16 10:16

北角爆衝突 1人被3男圍毆受傷

2019-09-15 22:36

小三通自由行 最快月底鬆綁

2019-09-15 23:38

北京瞭望／香港…政治問題經濟解決？

2019-09-15 23:35

疑發虛假應診證明 反送中現場拾獲「未來式」看診收據

2019-09-15 21:04

防礙警察執行公務 港立法會議員許智峯被捕

2019-09-16 00:13

民陣遊行銅鑼灣 水炮車待命、崇光百貨提早打烊

2019-09-15 14:57

遊行遭拒改「行街」 港再爆警民衝突

2019-09-15 23:38

美媒：兩維族學者將被處決 各方籲刀下留人

2019-09-15 17:56

陸西北變暖濕 戈壁沙漠竟長草

2019-09-16 00:14

李源潮現身復旦 打破被調查謠言

2019-09-16 10:41

外媒：華府緊盯BAT網路巨頭 恐涉間諜

2019-09-16 12:05

倫交所拒港交所併購 央媒：市場對港有隱憂

2019-09-15 14:41

大陸反壟斷 盯上騰訊音樂

2019-09-15 23:29

驅散反送中示威者 港警出動裝甲車

2019-09-15 23:29

圓明園工程指南重現 可能展開初步修復

2019-09-15 13:50

淘寶天貓「大陸造富搖籃」 催生54家上市公司

2019-09-15 15:28

灣仔、金鐘昨示威激戰 地鐵站今正常運作

2019-09-16 09:54

內河交通命脈 三峽樞紐創紀錄

2019-09-16 00:17

港民聚沙田新城市 中年男女到場揮刀及鐵棍

2019-09-16 10:14

馬雲交棒 互聯網企業傳承必修課

2019-09-16 00:08

反送中衝突再起 港警施放催淚煙驅散示威者

2019-09-15 17:39

因應10月1日閱兵空域安全 北京七個行政區禁飛鴿子

2019-09-15 16:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top