大陸3指標遜色 專家：經濟下行壓力非常大

2019-09-16 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國家統計局今（16）日發布經濟數據，8月工業、投資及消費三項指標均低於預期。分析認為，再次印證大陸經濟下行壓力非常大，完成年度經濟目標需要逆周期政策繼續發力。

路透報導，大陸8月規模以上工業增加值年增4.4%，刷新2002年2月以來最低水平，當時為2.7%；當月社會消費品零售總額年增7.5%，亦低於預估的7.9%，1月至8月累計年增8.2%。

1至8月固定資產投資年增5.5%，略低於預估的5.6%。其中，基礎設施投資年增4.2%，比1至7月加快0.4個百分點；民間固定資產投資年增4.9%，比1至7月回落0.5個百分點。

分析認為，大陸中央結合近期重要會議頻繁釋放「六穩」發力的信號，預計積極財政政策和轉向穩健略寬鬆的貨幣政策有望對生產端形成一定的刺激提振。

中原銀行首席經濟學家王軍認為，8月數據都是落在預期值的下限，甚至跌穿預期，尤其是工業這麼弱，意料之外。第2季經濟趨緩或許跟十一活動前夕北方的限產停產等環保措施有關。結構調整過程中新舊動能在轉化，傳統產業一直需求不足，新的產業面臨不確定性，因此投資較謹慎。第3季經濟增速可能挑戰6.0%的區間的底部，第4季將穩一穩。