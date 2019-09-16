外媒：華府緊盯BAT網路巨頭 恐涉間諜

2019-09-16 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美國以威脅國家安全為由，對大陸電訊製造商華為實施禁令。但行動不止於此，美媒引述華盛頓官員稱，大陸科網巨頭阿里巴巴、百度和騰訊（Alibaba、Baidu、Tencent，被合稱BAT），也可能成為大陸政府的間諜工具。

香港經濟日報引述美國網路媒體Quartz報導，據美國國務院11日發布的文件，國務院所屬的國際安全與防擴散局（Bureau of International Security and Nonproliferation）助理秘書福特（Christopher Ashley Ford）曾在一次於華盛頓舉行的會議中表示，除了華為，美國也應注意如阿里巴巴和騰訊等大陸科技公司。

福特表示，無論是事實上還是法律上，大陸科技巨頭能在某些重要方面、又或某些目的上，為國家機器服務；如華為、騰訊、中興、阿里巴巴和百度這類公司，若被大陸官員提出協助要求，它們沒有任何有意義的能力，能向中方說「不」。雖然大陸當局的協助要求可能不會定期出現，但只要官方有心想利用，發生的可能性便相當高。

福特也指責陸企幫助大陸當局開發、建立和維護「由技術促進的監督和社會控制基礎」，並藉此發展「中國夢」或「中國模式」；而隨著中國公司向世界其他地區出口產品和服務，和「中國模式」相關的安全和人權問題，也將隨之出口。

阿里巴巴、騰訊、百度和中興通訊未對此報導發表回應。

華為則表示，該公司在大陸僱用約15萬人，繳納相關稅款並遵守大陸法律，而政府和中國共產黨都沒有任何華為的管理決策權，華為也並非上市公司。