今日頭條、雲閃付、陌陌、京東金融 涉嫌採集用戶隱私

2019-09-16 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



具大陸官方背景的「國家計算機病毒中心」昨（15）日發布「移動APP違法違規問題及治理舉措」，點名多款手機APP（應用程式）和SDK（軟體開發套件）存在各種問題，雲閃付、陌陌等下載量大的APP，亦被指「涉嫌超範圍採集個人隱私」。

據央視網報導，大陸國家計算機病毒中心提及的六大類問題，包括遠程控制、惡意扣費等惡意行為，以及涉嫌侵犯公民個人隱私、涉嫌超範圍採集公民個人隱私等。

「移動APP違法違規問題及治理舉措」所列名單顯示，下載量較高的MOMO陌陌、今日頭條、京東金融和雲閃付等APP，未按照其私穩聲明申請私穩權限，存在涉嫌「超範圍採集用戶隱私信息」的行為；金山詞霸、騰訊愛玩等，則沒有任何與採集用戶穩私相關的聲明文件。

逾3.8萬款違法APP被下架。資料顯示，大陸國家計算機病毒應急處理中心是經公安部推薦，由原國信辦於2001年批復成立的，是大陸唯一的負責電腦病毒應急處理的專門機構，主要職責是快速發現和處置電腦病毒疫情與網路攻擊事件，保衛中國網路與重要信息系統的安全。

據了解，2016年至今，大陸國家計算機病毒中心針對國內外的400多個應用發布渠道，承擔對全國移動APP「07×24小時」安全監測處置工作，共檢視移動應用APP總數量694萬款，安全檢測APP共30,515款，檢測出惡意樣本8,000餘款。