在岸人民幣開盤跳漲逾200點 離岸失守7.05關口

2019-09-16 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美元指數走弱，人民幣今（16）日中間價報7.0657，上調189點。在岸人民幣對美元匯率開盤跳漲逾200點，最高至7.0534，同時，離岸人民幣對美元短線震盪下行逾百點，失守7.05關口。截至9點39分，在岸、離岸人民幣對美元分別報7.0679、7.0570。

新浪財經報導，大陸央行公開市場未開展逆回購操作，今日有人民幣1,600億元逆回購到期。

進入9月以來，人民幣彙率由8月的大幅下跌轉為持續升值。平安證券研究所宏觀組認為，外圍環境改善或是主因。此外，全球寬松再加碼，中國貨幣政策相對穩健。當前中美10年期國債收益率利差超過120個基點，距之前高點雖然有所回落，但依然高出舒適區域，這會對人民幣彙率形成支撐，因此人民幣彙率短期無憂。

中國平安證券報告稱，9月中旬開始中美互相釋放積極信號，貿易摩擦出現邊際緩和跡象，人民幣也大幅反彈；短期內人民幣匯率將更多地受到中美貿易摩擦走向的影響。若中美貿易談判在下一輪磋商未取得任何進展，或者摩擦再次惡化，那麼人民幣仍可能再次大貶。

和訊網報導，分析指出，人民幣兌美元匯率近期接連收復多個整數關口，展開一波強勢反彈。這主要是大陸央行通過上調中間價、取消QEII/RQII額度限制、在離岸市場發行央票回籠流動性等一系列措施來穩定人民幣匯率。