帕米爾高原窮縣 借光拚脫貧

2019-09-16 00:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



位於帕米爾高原上的塔什庫爾幹塔吉克自治縣（下稱塔縣），被稱為新疆距離太陽最近的縣，因自然條件惡劣，這裡也是新疆脫貧的難中之難。去年以來，利用高海拔地區光照資源豐富的優勢，當地在高原戈壁上建起太陽能電站，如今已開始借「光」脫貧致富。

據新華社報導，從縣城驅車約半小時，便可到達深能福塔塔什庫爾幹2萬千瓦太陽能發電站，一排排太陽能電板正吸收太陽能轉化為電。不同於商業太陽能電站，這座太陽能電站收益將用於塔縣精準扶貧。

據新疆維吾爾自治區發展改革委介紹，這是新疆第一座也是目前唯一一座太陽能扶貧集中電站，項目總投資1.74億元，其中，深圳市福田區政府出資9000萬元，深圳能源集團負責項目其餘資金的籌集及建設、運營管理。

「在高原地區，施工人員在缺氧的環境下，生著火爐、裹著棉被，平整土地，將一塊塊太陽能電板搭建起來，希望盡快給塔縣人民脫貧添油助力。」塔縣縣委副書記、深圳援疆工作前方指揮部黨委委員範磊說，初步計算，電站一年的發電利潤約2000萬元，大約占當地財政收入的六分之一，20年的扶貧期限內，不僅可以幫助貧困群眾，還能穩定為鄉村振興和特色產業發展注入資金。

國網喀什供電公司相關人士介紹，電力公司為扶貧電站發電開行了「綠色通道」，保證全額收購。